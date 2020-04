Motorsport Network ha annunciato una nuova partnership con Ferrari per la creazione di un canale dedicato su Motorsport.tv, piattaforma digitale integrata meta ogni anno di milioni di appassionati di corse.

Il canale Ferrari sarà una delle punte di diamante del pacchetto e offrirà una vastissima gamma di contenuti sia sulle auto da competizione che su quelle stradali, disponibile tramite pc o app per smartphone e compatibile con tutti i sistemi operativi sul mercato.

Dalla pista alla strada

Tutti gli appassionati troveranno su Motorsport.tv in livestream i campionati GT, F1 Clienti, i programmi XX, i Ferrari Challenge Europa, Nord America, Asia Pacifico e Regno Unito, il WEC, la 24h di Le Mans e il Blancpain GT. Non mancheranno inoltre gli highlights e le repliche di tutte le gare e le presentazioni ufficiali di tutti i modelli da corsa e stradali.

Non mancheranno inoltre contenuti interessanti come l'archivio Colombo, la più grande collezione privata di immagini Ferrari al mondo, con Motorsport che già aveva inglobato negli ultimi mesi Canossa Events e Amalgam, il tutto per un'esperienza Ferrari a 360° grazie anche all'intera community di Ferrari Chat.

Jane Reeve, Chief Communication Officer di Ferrari, ha dichiarato: “In un mondo in cui il contenuto è il re, l'accordo con Motorsport Network arriva in un momento ideale che ci consente di ampliare in modo significativo i nostri orizzonti. Siamo estremamente lieti di poter collaborare con Motorsport Network per condividere ciò che significa essere Ferrari a un pubblico globale ancora più vasto”.

James Allen, presidente di Motorsport Network, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi un'emozionante partnership con Ferrari e non vediamo l'ora di creare un canale che sia destinazione per tutti i fan di questo leggendario marchio".