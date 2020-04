È al Salone di Ginevra del 2019 che abbiamo visto per la prima volta l’Audi Q4 e-tron concept, l’anticipazione del modello di serie dell’omonimo crossover elettrico atteso tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021. E le ultime foto spia durante i test invernali in Lapponia fanno vedere come questa nuova Audi assomigli molto alla Volkswagen ID.4… .

Le apparenze ingannano

I due modelli condividono la stessa piattaforma MEB, la nuova architettura del gruppo VW dedicata alle auto elettriche, ma secondo il fotografo autore delle immagini - che è riuscito a farselo confermare da alcuni collaudatori - l’Audi Q4 e-tron di serie si distinguerà in maniera più decisa dalla cugina di Wolfsburg.

Fotogallery: Audi Q4 e-Tron, le foto spia

11 Foto

Luci personalizzabili

Il muletto fotografato era una versione “Quattro” a trazione integrale con due motori elettrici, uno collegato alle ruote anteriori l’altro a quelle posteriori. La scorsa estate, Audi ha annunciato che la Q4 e-tron sarà disponibile in 25 possibilità diverse di configurazione dei fari anteriori e dei fanali posteriori, per permettere ai clienti di personalizzare il proprio veicolo.

Fino a 450 km

Sempre in occasione delle anticipazioni dello scorso anno, Audi ha confermato che la Q4 e-tron disporrà di una batteria da 82 kWh di capacità, per un’autonomia massima dichiarata di 450 km e 224 kW (304 CV) di potenza. Con la ricarica rapida in corrente continua ci vorranno 30 minuti per passare da 0 all’80% della capacità delle batterie, mentre per andare da 0 a 100 km/h ci vorranno 6,3 secondi.

Più corta e più spaziosa di una Q5

Come dimensioni, l’Audi Q4 e-tron si posizionerà tra l’Audi Q4 e l’Audi Q5, ma per la natura elettrica della sua piattaforma offrirà più spazio di una Q5. È un modello che rientra nel piano strategico di elettrificazione del marchio di Ingolstadt, cercando consensi proprio nella categoria dei SUV e crossover. Tuttavia, oggi più che mai il futuro dell’industria automobilistica è difficile da delineare, a causa della crisi innescata dal Coronavirus. Pertanto, anche il debutto dell’Audi Q4 e-tron potrebbe essere rimandato.