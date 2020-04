Le misure per il contenimento del Coronavirus hanno costretto molte persone a doversi adattare per lavorare da casa in pochissimi giorni, se non ore. Questo ha dato vita ad una serie di situazioni che, a tratti, risultano faticose da gestire. Un esempio sono i bambini che urlano nel salotto mentre i genitori sono in video conferenza con l'ad della propria azienda e simili.

Ambienti non sempre comodi per lavorare e per questo Volkswagen ha pensato alla Sharan come spazio più riparato dove potersi concentrare al meglio. Grazie alla configurazione dei posti a sedere, infatti, le persone sono libere di scegliere quale posto adibire a seduta di lavoro e quale utilizzare come "scaffale" o "scrivania".

Ufficio con vista

Trasformare la Sharan in un ufficio secondo la Casa tedesca è semplice e offre i suoi vantaggi. Si può, infatti, decidere di stare vicino casa o magari trovare un posto con una vista rilassante. La cosa che conta, però, è che ci sia segnale per lo smartphone.

Su ogni fila di sedili ci sono due portabicchieri per tazze di caffè o bottiglie d'acqua, mentre i documenti trovano spazio nelle tasche laterali delle portiera, nel vano portaoggetti o sul sedile ribaltabile del passeggero anteriore. Una volta stabilita la connessione Internet con un hotspot, il flusso di lavoro può scorrere senza problemi.

Altre opzioni

Grazie alla lunghezza di 4,85 metri e a una larghezza di 1,90 metri, è possibile impostare il proprio spazio di lavoro a piacimento. Se, per esempio, si preferisce non avere il notebook appoggiato sulle gambe, si può posizionare sul sedile pieghevole al centro della seconda fila o utilizzare uno degli appoggi montati sul retro dei sedili anteriori.

Altro optional utile in casi del genere è la presa da 230 volt al posteriore, utile per ricaricare laptop e smartphone. Con l'app We Connect Go, poi, è possibile verificare la quantità esatta di energia rimasta nella batteria dell'auto in qualsiasi momento.