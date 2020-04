Le fabbriche auto cominciano a organizzare le riaperture dopo il lockdown da Coronavirus. Nel corso di aprile e maggio infatti saranno numerosi gli impianti che riprenderanno le proprie attività produttive, attuando misure di sicurezza come l'uso di mascherine e gel igienizzanti, per evitare nuovi contagi.

Vi riportiamo qui un elenco dei vari stabilimenti che hanno già confermato la data di riapertura, divisi per marca in ordine alfabetico.

Alcantara

Con rigidi protocolli di sicurezza, lo stabilimento Alcantara di Nera Montoro - Umbria - ha ripreso la produzione già a partire dal 14 aprile. Lo stop era iniziato il 23 marzo 2020, mentre martedì circa 500 lavoratori sono tornati sulle linee di produzione muniti di mascherine, guanti e occhiali.

Gruppo FCA

Gli impianti italiani del Gruppo FCA di Melfi, Mirafiori e Atessa dovevano essere riaperti già a partire da martedì 14 aprile, ma a causa del lockdown prolungato dal Governo Italiano la data di ripresa della produzione è stata posticipata a lunedì 4 maggio. La priorità, per FCA, è iniziare la produzione della 500 elettrica.

Gruppo PSA

La Casa tedesca Opel, di proprietà del Gruppo PSA, ha previsto di riprendere la produzione nello stabilimento di Szentgotthard, in Ungheria, non appena le norme di sicurezza verranno approvate, quindi si può ipotizzare già lunedì 20 aprile. In questo impianto si producono i motori benzina e diesel del marchio.

Gruppo Volkswagen

Il colosso tedesco ha previsto la riapertura delle proprie fabbriche Volkswagen di Zwickau, in Germania, e Bratislava, in Slovacchia, per lunedì 20 aprile. Gli altri stabilimenti tedeschi, insieme a quelli portoghesi, spagnoli e russi, riprenderanno la produzione a partire da lunedì 27 aprile.

Fuori dall'Europa, le fabbriche in Sud Africa, Argentina, Brasile e Messico riprenderanno i lavori a ritmo elevato nel mese di maggio. L'impianto ungherese di Gyor (Ungheria) - dove si producono i motori per Audi - ha invece riaperto già martedì 14 aprile.

Mercedes

L'impianto Mercedes di Kecskemet, in Ungheria, ha previsto la riapertura per lunedì 20 aprile. Qui vengono prodotti i modelli basati sul pianale MFA: Classe A, Classe B, CLA e CLA Shooting Brake.

Suzuki

Sebbene con orari ridotti a un solo turno di lavoro, l'impianto Suzuki di Esztergom, in Ungheria, prevede di riaprire per lunedì 27 aprile. Lo stabilimento ungherese si occupa di assemblare le varie Swift, SX4 S-Cross e Vitara.

Toyota

Dopo la chiusura totale dei vari stabilimenti europei, Toyota si prepara a riaprire a Valenciennes (nel nord della Francia), per martedì 21 aprile: la ripresa delle attività sarà graduale, con un singolo turno di lavoro per le prime due settimane.

L'impianto produce la Yaris - con la nuova generazione presentata poco tempo fa - e farà da casa anche per il B-SUV, previsto per la primavera del 2021 e basato proprio sulla Yaris.

Anche le fabbriche di Walbrzych e Jelcz-Lazkowice, in Polonia, sono pronte per riaprire martedì 21 aprile: nella prima si producono motori benzina e trasmissioni, mentre nella seconda i motori diesel.

Volvo

La produzione Volvo è ripartita martedì 14 aprile, seppur non a pieno regime, nello stabilimento di Olofstrom in Svezia: questa fabbrica in particolare non produce veicoli, ma componenti della carrozzeria utili agli stabilimenti cinesi della Casa.

Per lunedì 20 aprile è invece prevista la riapertura delle attività produttive nell'impianto di Torslanda, vicino a Goteborg, in cui vengono assemblate XC60, XC90 e V90. Nello stesso giorno, anche la fabbrica di Skovde si prepara a riprendere la produzione: qui vengono costruiti i motori a quattro cilindri benzina e diesel.