Da oggi è possibile ordinare la nuova Seat Leon, disponibile in 4 livelli di allestimento e 5 motorizzazioni (3 benzina, 1 mild hybrid, 1 diesel). La base della compatta spagnola parte da 22.200 euro per l'allestimento Style con motore 1.0 TSI da 90 CV sulla hatchback, mentre per la Sportstourer, con lo stesso motore, ci vogliono 22.950 euro.

Per lei il compito non è facile, visto che, Coronavirus e mercato dell'auto in calo a parte, la costante crescita del peso percentuale dei SUV nelle vendite rende ancora più competitivo e sfidante lo scenario per le berline compatte del segmento C, che svolgono tutt'ora un ruolo fondamentale in termini di volumi.

I prezzi

Come anticipato, i prezzi della Seat Leon partono da 22.200 euro per la versione Style con 1.0 TSI 90 CV. La versione Business, invece, vede il listino partire da 23.850 euro con lo stesso motore. Le versioni Xcellence ed FR sono ordinabili con prezzi a partire da 25.800 euro per la 1.0 TSI da 110 CV e 29.300 euro per la versione mild hybrid 1.5 eTSI 150 CV abbinate al cambio DSG. Entrambi gli allestimenti partono da 30.800 euro con il motore 2.0 TDI 150 CV con DSG.

I prezzi della versione Sportstourer non si discostano di molto dalla hatchback. Anche qui si parte con la Style da 22.850 euro (1.0 TSI 90 CV), Business da 24.500 euro (1.0 TSI 90 CV), mentre le versioni Xcellence ed FR partono da 27.200 euro (1.5 TSI 130 CV), ce ne vogliono 30.050 per la versione mild hybrid 1.5 eTSI 150 CV con DSG e 31.550 per la diesel 2.0 TDI da 150 CV con automatico DSG.

Hatchback 1.0 TSI 90 CV 1.0 TSI 110 CV 1.5 TSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 2.0 TDI 150 CV DSG Style 22.200 euro Business 23.850 euro Xcellence 25.300 euro 29.300 euro 30.800 euro FR 25.300 euro 29.300 euro 30.800 euro

Sportstourer 1.0 TSI 90 CV 1.0 TSI 110 CV 1.5 TSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 2.0 TDI 150 CV DSG Style 22.850 euro Business 24.500 euro Xcellence 27.200 euro 31.500 euro FR 27.200 euro 31.500 euro

Le prossime motorizzazioni

In questa prima fase di prevendita è bene specificare che per quanto riguarda i propulsori a benzina ci sarà anche l'opzione con 150 CV sul 1.5 TSI. Per il resto, invece, il DSG sarà appannaggio dei soli motori mild hybrid e diesel, almeno in questo primo momento. Alla gamma diesel, poi, si aggiungerà anche il 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale.

Andando avanti, la gamma darà accesso anche al tanto apprezzato 1.5 TGI da 130 CV a metano, sia con cambio manuale che con DSG a 7 marce. Si aggiungerà un ibrido leggero, ovvero il 1.0 eTSI da 110 CV a 48 v con cambio automatico DSG e non mancherà la versione ibrida plug-in con il 1.4 L da 204 CV e cambio automatico DSG.