La coreana SsangYong arriva nelle case degli italiani con il film "7 ore per farti innamorare": nella pellicola, infatti, Rexton e Tivoli sono auto ufficiali e accompagnano iii protagonisti in tutte le vicende della commedia.

E' un modo per restare in contatto ai tempi del Coronavirus, come dice Mario Verna, Direttore Generale di SangYong Motors Italia, questo che stiamo vivendo è un - inaspettato - momento della storia in cui tutti devono reinventarsi, non solo il mondo dell'auto, tant'è che si passa dalle sale cinematografiche al proprio salotto.

Una produzione italiana

Disponibile su SkyPrimaFila Premiere, Chili, Infinity, Rakuten TV e TimVision, il film - girato interamente a Napoli - è un'inconsueta commedia romantica in cui si parla di innamoramento e in generale dell'universo sentimentale in cui non esistono regole. Buona visione!