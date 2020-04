Nel giugno 2018 FCA pubblicò una roadmap di modelli che includeva una Maserati Quattroporte di nuova generazione per il 2022.

Circa un anno dopo arrivò la versione aggiornata dello stesso piano, dove era inclusa una variante con restyling della berlina del Tridente. Oggi, i nostri fotografi hanno scattato le prime immagini relative al modello in questione ed ecco un assaggio di ciò che ci aspetta.

Lifting leggero

Questo prototipo ha un leggero wrap di camuffamento nella parte anteriore che non nasconde, però, gran parte del design. È interessante notare come non ci siano importanti modifiche: i fari, il paraurti e la griglia sembrano tutti invariati rispetto alla Quattroporte del 2019. A giudicare da alcuni dettagli sulla parte laterale dell'auto questo sembrerebbe essere un modello GTS e ciò significa che probabilmente c'è un bel V8 sotto il cofano.

Fotogallery: Maserati Quttroporte restyling foto spia

15 Foto

Tuttavia, ci aspettiamo alcuni ritocchi estetici per la berlina italiana e non è difficile che elementi come la griglia saranno rivisti, mentre i fari potrebbero ricevere una nuova firma LED. Anche i i gruppi ottici posteriori e il paraurti potrebbero subire alcune lievi modifiche.

In attesa di quella nuova

Probabilmente non ci saranno stravolgimenti eccessivi anche sotto la pelle. Maserati mirerà a rientrare nelle norme sulle emissioni e per questo il motore dovrebbe ricevere un filtro antiparticolato. Potrebbero, poi, essere previsti alcuni aggiornamenti meccanici, ma nulla di così ingente da far pensare ad un nuovo modello nel vero senso della parola.

La Quattroporte aggiornata dovrebbe rimanere in vendita per circa due anni. Ad un certo punto, nel 2022, Maserati dovrebbe rivelare la nuova generazione che potrebbe convertirsi a un propulsore ibrido o completamente elettrico.