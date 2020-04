Continua la partnership tra Hyundai e Le Iene, il noto programma televisivo in onda su Italia 1, che è ripartito ieri in prima serata. E anche per quest'anno, la Casa coreana è co-protagonista a fianco degli inviati in completo nero a caccia di notizie e inchieste. La collaborazione tra Hyundai e lo show italiano è iniziata tre anni fa, nel 2018.

Le auto ufficiali della partnership di questa stagione sono due modelli di punta della gamma SUV Hyundai: la Tucson, attualmente best-seller del Marchio, e la nuova Kona Hybrid.

Le Iene "green"

Sebbene la partnership sia iniziata nel 2018, si tratta di una prima volta per la Kona Hybrid: l'auto appena entrata nel "cast" infatti è un modello fresco di gamma e dotato, in questo caso, di motore ibrido da 139 CV e cambio automatico DCT.