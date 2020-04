Dopo averla vista in strada, in pista e addirittura sul ghiaccio, ora la Toyota GR Supra arriva anche sugli schermi: il rinomato videogioco Gran Turismo Sport, simulatore di guida di casa Polyphony Digital ed esclusiva PlayStation 4, ha infatti programmato un aggiornamento per giovedì 23 aprile grazie al quale, alla lista attuale delle auto, verrà aggiunta l'ultima versione della Toyota GR Supra: la RZ del 2020.

Non è la prima volta che la Toyota Supra di quarta generazione arriva su un videogioco, nello stesso Gran Turismo Sport era già presente in variante Racing Concept, ma resta un bel modo di provare l'handling della Supra su un gioco realistico che, tra l'altro, anche noi abbiamo recensito qui.

Il campionato monomarca Supra

Per gli amanti della competizione, anche nel 2020 ci sarà il campionato GR Supra GT Cup: si tratta di un Gran Premio di sette round di qualifiche per entrare alla finale, aperta esclusivamente ai possessori in-game della Toyota GR Supra RZ. Questo tipo di campionato monomarca obbliga a imporsi non grazie alle prestazioni dell'auto in sé, quanto piuttosto alla propria capacità e strategia di guida.

La prima tappa si corre al Fuji International Speedway (Giappone) domenica 26 aprile alle 17:00 ora italiana, mentre la finale si disputerà in live ma ancora non ci sono dettagli sul giorno o sul tracciato. Tutte le informazioni nel dettaglio sull'evento eSports, comunque, le trovate sulla pagina ufficiale GranTurismoSport.com.