La presentazione della nuova Audi A3 Sedan ha riportato l’attenzione su un segmento che in Italia “tira” poco, ma in altri mercati fa da sempre registrare numeri interessanti: le compatte a 3 volumi. Modelli che aggiungono coda e qualche centimetro in più in lunghezza, con una maggior capacità di carico ma forme che da qualche automobilista possono sembrare troppo da “adulto”.

Se infatti quello delle compatte rimane un segmento con un target giovane (ma non giovanissimo, specialmente se si va su brand premium), quando spunta il terzo volume si lascia che siano automobilisti con qualche capello bianco in più sulla testa a mettersele in garage. E forse anche per questo sempre più Case danno forme da coupé alle proprie berline (compatte e non), così da “acchiappare” clienti più giovani.

Gli esempi sono numerosi e rimanendo su brand premium tedeschi non si possono non citare (in ordine di apparizione) le Mercedes CLA e BMW Serie 2 Gran Coupé, berline compatte sì, ma col tetto che scende dolcemente verso la coda per dare un aspetto più sportivo e dinamico alla carrozzeria. E voi cosa ne pensate? Comprereste una compatta a 3 volumi o andreste sulla classica carrozzeria a 2 volumi? Ne abbiamo parlato assieme nel nuovo video – che trovate qui sopra – della serie Motor1Call.