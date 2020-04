Tutti li vogliono e tutte le Case ne hanno almeno uno in gamma: sono i SUV di segmento B, che da ieri contano su una concorrente in più: la Toyota Yaris Cross, versione con assetto rialzato della piccola giapponese. Un modello che, come da tradizione per Toyota, è mosso da un powertrain full hybrid. Uno dei tanti modi di elettrificare un’auto.

Un'elettrificazione che va per la maggiore, non solo sui SUV, che ormai vive di tante sfumature: mild hybrid, full hybrid, plug-in e full electric. Motori elettirici più o meno grandi, a volte accompagnati da motori endotermici a volte invece da soli. Ma quale motorizzazione è la migliore per muoversi con SUV piccoli?

Per capirlo in questa nuova puntata di Motor1Call ne abbiamo parlato con Giuliano Daniele e col collega Nicola Desiderio, giornalista dell'auto che ha anche avuto la possibilità di guidare la nuova Yaris. E voi, quale motorizzazione preferite?