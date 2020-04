Il 4 maggio partirà la fase 2 dell'emergenza Coronavirus e con le riaperture di molte attività sempre più posticipate è chiaro come i prossimi mesi prospettino uno dei momenti più duri per la nostra economia.

Probabilmente la parola rinuncia è già alla base della quotidianità di molti, ad esempio di chi aveva deciso di acquistare la macchina nuova. Lo spostamento con il proprio mezzo, però, è probabilmente uno dei metodi più sicuri per tornare a circolare, quando sarà possibile farlo liberamente, e non è da escludere che il mercato delle auto di seconda mano sarà al centro dell'attenzione nel prossimo periodo.

Protocollo severo

Quando si parla di usato, però, bisogna sempre essere molto cauti. Le formule di acquisto molto difficilmente sono simili a quelle del nuovo e quando si compra senza garanzie, a fronte di un prezzo vantaggioso magari, bisogna ricordarsi che, nel caso, dovremmo vedercela personalmente con ogni imprevisto.

Fotogallery: Mazda 100th Anniversary Special Edition, la gamma completa

24 Foto

In questo senso il programma Mazda Best Selection offre una sicurezza in più quando si parla di auto usate. Ogni modello presente sul sito Mazda appena rinnovato, infatti, ha al massimo 5 anni e non più di 125.000 km. Gli esemplari sono sottoposti a 125 controlli prima di essere dichiarati idonei e la garanzia, che copre totalmente gli interventi effettuati presso i riparatori autorizzati con ricambi originali, arriva fino a 24 mesi.

Tutte le vetture sono disponibili per un test drive e sono accompagnate da una documentazione dettagliata che riporta, oltre allo storico delle manutenzioni e dei controlli a cui è stata sottoposta, anche la certificazione dell’effettivo chilometraggio.

Vantaggi e aiuti

La filiale italiana di Mazda offre ai clienti un’interessante proposta di finanziamento, valida fino al 31 maggio, che prevede il pagamento della prima rata dopo 90 giorni, per un importo massimo di 20.000 euro e fino a 60 mesi, tramite Mazda Financial Services.

In più sui modelli senza Apple Carplay o Android Auto si potrà aggiungere l'uno o l'altro accessorio con uno sconto del 20%. In questo caso, però, lo sconto sarà applicato solo dai concessionari che aderiranno all'offerta e lo stesso principio vale per la sanificazione gratuita dell'auto acquistata.

Sul sito sarà anche disponibile, da oggi lunedì 27 aprile, la nuova “Live Chat Mazda Best Selection” per una consulenza personalizzata live, gestita da Mazda Italia, capace di fornire supporto immediato a chiunque ne avesse bisogno.