In attesa dell’inizio della Fase 2 e la riapertura delle concessionarie auto, ma attenzione al rischio sanzione (ne parliamo meglio qui) le varie Case auto si stanno organizzando con varie offerte “differenti”, come quella chiamata #TorneremoAViaggiare di Hyundai, per offrire un ulteriore sconto rispetto alle offerte attualmente attive.

Si tratta della possibilità di scaricare un voucher del valore di massimo 1.000 euro direttamente dal sito ufficiale della Casa.

SUV e non solo

Per prima cosa bisogna collegarsi alla pagina dell’iniziativa, inserire i propri dati e ottenere così il voucher – scaricabile fino al 31 aprile e valido fino al 31 luglio – il cui valore è di 1.000 euro se si opta per Hyundai Santa Fe, Kona, Tucson e Ioniq, mentre per i10, i20 e i30 permette di avere uno sconto massimo di 500 euro.

Sconto cumulabile con tutte le altre promozioni attive, come ad esempio Hyundai i-Plus, che permette di prendere una Tucson XLine con anticipo e interessi zero e prima rata nel 2021.

L’assistenza continua

Oltre alla promozione #TorneremoAViaggiare Hyundai assicura ai propri clienti l’assistenza stradale anche se la copertura risulta scaduta, vista l’impossibilità di effettuare tagliandi e controlli durante l’emergenza Coronavirus. Inoltre chi deve muoversi in auto nonostante il blocco (come medici e operatori sanitari) può recarsi nelle officine (per sapere quali sono aperte basta contattare il customer care Hyundai).