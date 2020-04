L'impegno di BMW nella realizzazione della iX3 non è mai stato un segreto: il nuovo modello è stato annunciato la prima volta all'Auto China 2018 e da allora la Casa tedesca ha fornito molti dettagli tecnici del crossover elettrico in via di sviluppo.

Molte foto spia hanno scovato la BMW iX3 ben poco camuffata ma, per il momento, non c'è ancora stata alcuna presentazione ufficiale. Eppure il debutto potrebbe essere imminente, dato che sono trapelate online alcune immagini ufficiali della iX3.

Design tradizionale

Queste nuove immagini, infatti, sembrano foto ad hoc per la stampa e mostrano la iX3 parcheggiata accanto ad alcuni alberi. Non è un'inquadratura particolarmente strana, anzi sembra volta proprio a "farla vedere bene", esattamente come nelle foto ufficiali: si tratta di un normale "tre quarti" che mette in luce il design tradizionale del nuovo modello elettrico BMW.

Spiccano in particolare gli inserti di colore blu, tipici delle auto EV per distinguerle dai modelli con motore tradizionale.

La seconda immagine, invece, ci fa vedere la parte posteriore dell'auto. Anche in questo caso, non ci sono grosse sorprese: il design sembra molto simile a quello di una versione con motore tradizionale, con inserti blu nel paraurti - come sostituti dei terminali mancanti - che attirano particolarmente l'attenzione, sottolineando la natura elettrica dell'auto.

Un solo motore

La iX3 utilizzerà una batteria da 74 kWh, mentre il singolo motore elettrico muoverà le ruote posteriori con 286 CV e 400 Nm di coppia. L'autonomia stimata per il ciclo WLTP dovrebbe essere intorno ai 440 km.