Siate onesti: quante volte siete saliti in macchina in queste settimane, a motore spento, nel vostro garage, o per strada... sognando la prima “guidata” dopo il lockdown? Bene, per noi è esattamente così e per condividere questo sentimento abbiamo creato TAG - Torneremo A Guidare - e lo abbiamo fatto perché non vediamo l’ora di riaccendere i nostri motori.

TAG è un movimento di persone, o meglio di appassionati, che sognano di ricominciare a guidare la propria "macchina" per viaggiare in libertà, divertirsi al volante o, meglio ancora, entrambe le cose! Piccola, grande, berlina o coupé, storica, moderna, "acciaccata" o tirata a lucido, daily o per il weekend: non importa quale sia la vostra auto, e nemmeno quanto costi, quello che bisogna sapere è che tramite TAG si potrà condividere la voglia di guidare con tante altre persone, e in molti di voi lo hanno già fatto.

Ci avete mandato foto, stories, like, commenti, e per questo vi ringraziamo, ma ne approfittiamo anche per ricordare che con “Torneremo A Guidare” siamo solo all’inizio. Continuate quindi a seguire tutti gli aggiornamenti che troverete sul sito TorneremoAGuidare.it ma anche sui canali social dedicati, da Facebook a Instagram, perché il bello deve ancora arrivare.

Dai vostri garage, dalla strada oppure dal vostro salotto di casa, se desiderate quanto noi tornare a guidare - per piacere o per necessità - allora fate già parte di questo gruppo che presto diventerà letteralmente “un movimento in movimento”, con appuntamenti e raduni con cui TAG, rispettosamente, ci avvicinerà come mai prima d’ora.