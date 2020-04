Le promozioni auto continuano nonostante la pandemia, ma si aggiornano e hanno nel web il proprio terreno di caccia. Un terreno che, nel caso di FCA, prevede il download di un coupon che permette di ottenere sconti sull’acquisto di un nuovo modello di uno qualsiasi dei brand del Gruppo italo statunitense.

Una promozione valida fino al 30 aprile e valida quindi per Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia, ai quali si aggiungono anche i mezzi commerciali di Fiat Professional.

Sconti diversi

I coupon si possono scaricare direttamente dai siti ufficiali delle Case e permettono di ottenere sconti differenti a seconda del modello scelto. Di seguito alcuni esempi:

In caso di finanziamento con FCA Bank ci sarà inoltre il posticipo della prima rata a gennaio 2021.

La concessionaria virtuale

Virtuali sono i coupon da scaricare e virtuali, almeno per ora, rimangono i contatti tra cliente e venditore. Da qualche settimana infatti FCA ha lanciato l’iniziativa Car@home, per parlare con specialisti e consulenti durante la quarantena. Un modo per tenere aperte le concessionarie, anche se solo tramite web, in attesa della riapertura totale prevista per il 4 maggio, con l’avvio della Fase 2.