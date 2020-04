Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato della BMW Serie 5 in merito al possibile arrivo della versione restyling, visti i tanti prototipi in fase di test ritratti dai nostri fotografi. Non avevamo idea di come lo sviluppo sarebbe andato avanti, dato l'arrivo del Coronavirus, ma con queste immagini (pubblicate sulla pagina Instagram di CocheSpias) è lecito pensare che i lavori avessero raggiunto già da qualche tempo la conclusione.

La berlina tedesca starebbe aspettando il momento giusto per mostrarsi agli occhi del pubblico e se questi scatti dovessero rappresentare il restyling nelle sue fattezze, allora, ecco un'interessante anticipazione.

Più... Serie 3

Dalle foto si nota bene come lo stile assomigli a quello dell'ammiraglia per eccellenza, la Serie 7, anche se i tratti più dolci della parte bassa del paraurti sembrano ispirati alla recente Serie 3. Tali dettagli contribuiscono a dare un look più maturo al frontale che adesso integra anche i nuovi gruppi ottici (full LED o anche laser) e la nuova firma diurna, più improntata sullo stile della sorella maggiore.

Sempre stando alle immagini, il posteriore è quello che subirebbe meno modifiche, fatta eccezione per i fari che dovrebbero avere un contorno brunito e una nuova firma interna. Novità invece per i cerchi, che sfoggiano un design inedito.

Tempi e modelli

Grazie alle foto degli scorsi mesi sappiamo che, con tutta probabilità, anche la versione più sportiva, la M5, è già pronta per debuttare con la nuova veste. BMW, però, non ha rilasciato alcuna informazione in merito alla data di arrivo sul mercato delle varianti aggiornate.

Molto probabilmente, berlina, Touring e versioni M debutteranno insieme, anche se, come per l'uscita, non abbiamo informazioni in merito a novità per quanto riguarda motorizzazioni o tecnologie particolari.