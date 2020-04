E’ tutta una questione di interpretazioni, ma col passare delle ore sfumano in positivo i dubbi di legittimità sugli spostamenti per andare in una concessionaria auto nella Fase 2 che noi stessi avevamo paventato in questo articolo.

Se è chiaro, infatti, che il ritiro di un’autovettura non rientra necessariamente nei famosi comprovati motivi (necessità lavorative, di assoluta urgenza e/o di salute) si tratta comunque di uno spostamento necessario per raggiungere un esercizio commerciale che dal prossimo 4 maggio sarà regolarmente aperto. Dunque se dovete ritirare (finalmente) la vostra macchina nuova, lo potete fare.

Come i supermercati e le librerie

L’interpretazione che si è fatta largo fra gli addetti ai lavori, sarebbe un’evoluzione di quella applicata nella fase 1 per supermercati, librerie, farmacie ecc. dove ci possiamo recare legittimamente (in auto, a piedi o con altri mezzi di trasporto) muniti di autocertificazione e rispettando le regole di distanziamento sociale, come riportato nelle attuali FAQ del governo italiano.

Un estratto delle FAQ del Governo per gli spostamenti (aggiornate al 25 aprile)

I consigli e le regole da rispettare

Per limitare il rischio di contestazione in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, prima di recarsi in concessionaria dal 4 maggio in poi vi consigliamo di prendere un appuntamento con conferma scritta (via mail o messaggio sul telefonino) da poter esibire insieme all’autocertificazione al bisogno.

L’appuntamento sarà inoltre funzionale all’accesso dell’autosalone considerando i nuovi protocolli di sicurezza che sarà necessario applicare per garantire gli ingressi scaglionati. E ovviamente non bisogna dimenticarsi la mascherina.

Comunque si riparte

Se avete da ritirare un’auto nuova, fare un tagliando o un cambio gomme invernale-estivo, siamo certi che sarete disposti a fare questi ed altri sacrifici. E’ un primo segnale tangibile di ripartenza per una nuova normalità che serve a tutti noi come cittadini-automobilisti e al settore dell’auto schiacciato dalla paralisi delle vendite nei mesi di marzo e aprile.