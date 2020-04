Con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, quella che parte ufficialmente il 4 maggio 2020 (qui il nostro approfondimento), sarà possibile andare in concessionaria per acquistare o ritirare l'auto nuova, cosa che fino ad ora non si poteva fare.

Dopo due mesi di chiusura forzata sarà anche possibile vedere nei saloni italiani le tante novità auto che dovevano arrivare a inizio primavera e che invece sono state "congelate" dal lockdown.

Tante auto ci aspettano

Attenzione però, perché alcuni di questi nuovi modelli potrebbero subire dei ritardi di consegna alle concessionarie a causa di rallentamenti e stop alla produzione. Nessun problema invece per le vetture già in stock, numerose perché arrivate prima del blocco totale delle attività.

In concessionaria sì, ma è meglio prenotare

Prima di scoprire assieme a voi quali sono le novità auto più attese in questa ripresa da post Covid-19 vogliamo però chiarire una cosa sulla possibilità di recarsi in concessionaria senza rischiare una multa.

Al momento manca un'indicazione specifica al riguardo, ma visto che le concessionarie auto sono fra le attività incluse nelle riaperture del 4 maggio, riteniamo che sia possibile visitarle, come tutti gli altri negozi aperti e magari con prenotazione. Questa nostra interpretazione estensiva della norma deriva dalle indicazioni già fornite dal Governo nelle FAQ #IoRestoaCasa e che riportiamo qui sopra (salvo ulteriori modifiche).

Audi A3 Sportback

La nuova Audi A3 Sportback è appena arrivata e già ha dovuto fare i conti con un ostacolo imprevisto, come se non bastasse la rivalità delle concorrenti sul mercato. L'antagonista di BMW Serie 1 e Mercedes Classe A si è rinnovata completamente e si prepara a dimostrarlo anche negli autosaloni dal mese di maggio, blocchi produttivi permettendo.

Fotogallery: Nuova Audi A3 Sportback

79 Foto

Al lancio la nuova A3 Sportback (qui vista da vicino) propone i motori sono il 1.5 TFSI benzina da 150 CV e i diesel 2.0 TDI con 116 e 150 CV, mentre il prezzo base si attesta sui 29.150 euro. In un secondo momento, probabilmente verso fine anno, arriveranno anche le motorizzazioni 1.0 TFSI 110 CV e il 1.5 TFSI mild hybrid a 48 volt.

Dacia Duster 1.0 GPL

La Dacia Duster è da tempo una delle auto più vendute in Italia, ma con l'annuncio a gennaio scorso del nuovo motore 1.0 GPL turbo a tre cilindri con doppia alimentazione ha fatto aumentare ancora l'interesse sul SUV romeno.

Fotogallery: Dacia Duster 1.0 L TCe

19 Foto

In sostituzione del precedente 1.6 GPL arriva infatti il TCe 100 ECO-G con 100 CV che permette alla Duster di scalare la classifica di vendita a GPL con 3.291 esemplari da gennaio a marzo 2020. Poi lo stop forzato alle vendite che riprendono fra meno di una settimana con un listino base di 14.150 euro.

Fiat 500 e Panda mild hyibrid

Le inedite versioni mild hybrid delle Fiat più vendute sono state annunciate inzio gennaio e noi abbiamo provato in anteprima sia la 500 Hybrid che la Panda Hybrid. Il lancio di febbraio è stato congelato nella fase iniziale dalla chiusura delle concessionarie dello scorso 11 marzo, ma con il 4 maggio si dovrebbe ripartire da dove tutto si era fermato.

Fotogallery: Fiat Panda Hybrid

41 Foto

In particolare la Fiat 500 Hybrid è pronta a proseguire su quell'onda di consensi che ha portato all'immatricolazione di ben 2.487 esemplari da inizio anno che la rendono la quarta ibrida più venduta in Italia. Su entrambe c'è il motore 1.0 tre cilindri benzina da 70 CV con ibrido leggero e i prezzi partono da 15.100 euro per la Panda e 15.150 euro per la 500.

Ford Puma

Le vendite e le consegne della Ford Puma erano iniziate in realtà già da alcuni mesi, ma il lockdown da Coronavirus ha "tarpato" in parte lo slancio della commercializzazione, pur avendo già venduto in Italia 5.022 esemplari nei primi tre mesi del 2020. A maggio c'è quindi da attendersi una rapida ripresa delle consegne per le vetture già vendute e la raccolta di nuovi ordini per il SUV più compatto di Ford.

Fotogallery: Ford Puma (2020)

93 Foto

Le immatricolazioni di Puma (qui la video prova) contano ben 3.797 versioni mild hybrid, cosa che la rende l'ibrida più venduta in Italia. La Puma ha un prezzo base di 22.750 euro, riferito al benzina 1.0 EcoBoost da 125 CV, ma lo stesso motore è disponibile anche in versione mild hybrid da 125 e 155 CV. In più c'è il 1.5 EcoBlue diesel con 120 CV.

Land Rover Defender

L'arrivo della nuova generazione di Land Rover Defender è una di quegli eventi che creano interesse fra appassionati del fuoristrada e non solo. Difficile trovare una nuova auto che abbia fatto più discutere e commentare del nuovo Defender che era atteso negli showroom proprio in questa primavera.

Fotogallery: Nuova Land Rover Defender

66 Foto

Prepariamoci quindi a vederlo in concessionaria da maggio con le sue forme moderne e robuste al tempo stesso, un vero offroad con tecnologie evolute (leggete la prova) che non potevano esistere sulla storica serie precedente. La scelta è fra il Defender 90 a passo corto e 3 porte o il Defender 110 a 5 porte, con i motori 2.0 a benzina da 300 CV, il 2.0 diesel da 200 e 240 CV e il 3.0 mild hybrid benzina da 400 CV. Prezzi a partire da 51.400 euro.

Mazda2

La Mazda2 è stata aggiornata con un restyling che non solo ha modificato alcuni dettagli del design ispirandosi alla CX-30, ma, cosa ancor più importante, ha puntato tutto sulla motorizzazione mild hybrid 1.5 benzina da 75 e 90 CV.

Fotogallery: Mazda2 restyling 2020

53 Foto

Con un listino base di 17.800 euro la Mazda 2 restyling aveva appena fatto in tempo ad affacciarsi in concessionaria e a concederci una prova in anteprima, ma poi è arrivato il lockdown che sta per terminare.

Mercedes GLA

La Mercedes GLA di seconda generazione ha cambiato strada e ha preso quella del SUV, abbandonando le precedenti forme da Classe A rialzata e abbracciando lo stile della Classe B. Un occhio di riguardo quindi anche alla praticità e alla capacità di carico che crescono.

Fotogallery: Nuova Mercedes GLA

86 Foto

A fine maggio è atteso l'arrivo negli showroom delle prime nuove GLA, al momento disponibili con i motori 1.3 e 2.0 benzina da 163 e 224 CV e il 2.0 diesel da 150 e 190 CV. Ovviamente c’è anche la possibilità di avere la trazione integrale 4MATIC. I listini della nuova Mercedes GLA partono da 38.270 euro.

Peugeot 2008

La nuova Peugeot 2008 è un'altra delle più auto attese sul mercato che dopo il lancio iniziale di febbraio ha subito lo stop per l'emergenza Coronavirus. Il SUV francese è cresciuto in dimensioni e dotazioni, prendendo a prestito lo stile di 3008 e 208 per ottenere un mix interessante e moderno che può piacere anche più del modello precedente.

Fotogallery: Nuova Peugeot 2008

158 Foto

La commercializzazione della 2008 (qui la video prova) appena avviata a marzo riprende a maggio con i motori 1.2 PureTech a benzina da 102 a 155 CV e il 1.5 diesel da 102 e 131 CV. Il listino base della nuova 2008 è di 21.050 euro. Particolarmente attesa è anche l'elettrica e-2008 da 136 CV e un'autonomia dichiarata di 310 km.

Porsche Taycan

La Porsche Taycan non è certo l'elettrica per tutti, ma più per un ristretto gruppo di pionieri della sportività e delle Gran Turismo a zero emissioni. Eppure anche alla Taycan è toccato in sorte un debutto rallentato dalle conseguenze della pandemia.

Fotogallery: Porsche Taycan

68 Foto

Sono infatti 38 le vetture immatricolate da inizio anno in Italia, ma con il ritorno graduale alla normalità delle attività produttive e di vendita la coupé a 4 porte di Stoccarda si prepara a smaltire gli otre 30.000 ordini ricevuti solo in Europa. Le versioni disponibili di Taycan (qui la video prova) sono le 4S, 4S Performance Plus, Turbo e Turbo S, con potenze a crescere da 530 a 761 CV e autonomia da 407 a 450 km. Come minimo costa 112.225 euro.

Seat Leon

Anche la Seat Leon si è rinnovata completamente, sia con carrozzeria hatchback a 5 porte che con la familiare Sportstourer. La prevendita è già iniziata sulla base dei listini validi dal 20 aprile che già includono le versioni benzina 1.0 TSI 90 e 110 CV, 1.5 TSI da 130 e 150 CV, la mild hybrid 1.5 eTSI 150.

Fotogallery: Nuova Seat Leon 2020, le foto ufficiali

64 Foto

Non mancano neppure le diesel 2.0 TDI da 150 CV, mentre il prezzo base della 1.0 TSI Style è di 22.200 euro. Per la nuova Leon Sportstourer si parte invece da 22.950 euro. In attesa di vederla godetevi il nostro video del debutto.

Skoda Octavia

La Skoda Octavia è storicamente la preferita dagli italiani quando si parla dei modelli della casa boema, soprattutto nella versione familiare. Octavia e Octavia Wagon si sono appena rinnovate e l'arrivo dei primi esemplari nelle concessionarie era già previsto per maggio, appuntamento che la compatta del gruppo Volkswagen non dovrebbe saltare.

Fotogallery: Nuova Skoda Octavia

111 Foto

Fra l'altro la produzione è ripresa già questa settimana. Ricordiamo che la nuova Skoda Octavia (da scoprire nella prova in anteprima) promette di avere la gamma motori più ampia della sua storia, anche se in questa fase iniziale di lancio propone il 1.5 TSI benzina da 150 CV e i due diesel 2.0 TDI da 116 e 150 CV. Il tutto a un prezzo base di 27.250 euro per la berlina e 28.300 euro per la Wagon. A seguire arriveranno anche la 1.0 TSI 110 CV (anche mild hybrid), la 2.0 TSI da 190 CV, la 2.0 TDI da 200 CV, la 1.5 e-TEC mild hybrid, l'ibrida plug-in 1.4 STI iV da 204 CV e l'immancabile 1.5 STI G-TEC 130 CV a metano.

Volkswagen Golf

La nuova Volkswagen Golf 8 era attesa in concessionaria da più di due mesi, ma il previsto weekend porte aperte di marzo è saltato. Se ne riparla però a inizio maggio con i listini ufficiali che già includono le motorizzazioni 1.5 TSI a benzina da 130 CV, la mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV e le due diesel 2.0 TDI con 115 e 150 CV.

Fotogallery: Nuova Volkswagen Golf (2019)

85 Foto

Per le versioni più sportive e plug-in come le nuove Golf GTI, GTD e GTE, occorrerà invece attendere ancora un po' di mesi, così come per la mild hybrid 1.0 TSI da 110 CV. Per la nuova Golf R si parla invece di fine anno. La Golf 8, che potete scoprire anche nella nostra prova su strada, ha prezzi che partono da 27.100 euro.

Novità auto, i debutti e i ritorni di maggio