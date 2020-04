Gli ottimi riflessi di un appassionato ci permettono di vedere per la prima volta in assoluto quella che potrebbe essere la Volkswagen ID.4 GTX ad alte prestazioni. Alla fine dello scorso anno abbiamo riferito che Volkswagen stava progettando versioni modificate della sua gamma di modelli ID elettrici, sfruttando il suffisso "GTX" per identificarli. Ora abbiamo a disposizione alcune foto spia di quel che sembra un crossover ID.4 dal look più aggressivo.

Le prime foto trapelate sono scattate di sfuggita con un cellulare, mostrando solo il retro del prototipo, ma poco dopo sono arrivate altre 20 foto che la riprendono a 360 gradi. Questo è sufficiente per notare la grande somiglianza con la ID.4 ma, ancora più importante, anche per vedere alcune differenze chiave che la identificano come prototipo GTX.

"Più coupé"

L'elemento che spicca maggiormente è lo spoiler posteriore, posizionato alla base del vetro. Uno sguardo più attento, poi, mostra che il tetto e il montante posteriore sono diversi rispetto alla ID.4 standard, dato che qui sono più inclinati in stile coupé.

Fotogallery: Volkswagen ID.4, le prime foto spia della versione GTX

25 Foto

Anche il montante C sembra più sottile, mentre nella parte inferiore si trova una fascia cromata con finti terminali: in verità, sembra più una camuffatura per nascondere il vero disegno del paraurti posteriore.

Anche nel paraurti anteriore ci sono alcune differenze, come un disegno diverso della calandra - ammesso che non sia una maschera, dato che passa sopra al logo - e nuove prese d'aria nella parte inferiore, utili al fattore estetico per darle un'aria più aggressiva.

Per quanto riguarda la potenza, non ci sono molte voci riguardo alla variante GTX della ID.4. Sappiamo, però, che la versione standard sarà disponibile sia con un motore singolo che con due motori, garantendo trazione posteriore nel primo caso e integrale nel secondo. È molto probabile quindi, data la natura ad alte prestazioni del modello, che la variante GTX abbia un doppio motore e trazione integrale.

I nostri colleghi di InsideEVs.it sottolineano che l'analogo Concept ID aveva una potenza totale di 306 CV, quindi si tratta già di un buon punto di partenza per il modello. Bisogna però considerare che, se Volkswagen intende competere con le rivali ad alte prestazioni Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E, dovrà garantire alla GTX una potenza adeguata.

Non prima del 2021

Non c'è nulla di ufficiale su quando potrebbe arrivare la ID.4 GTX. Sappiamo che Volkswagen presenterà la ID.4 standard entro la fine del 2020, quindi è probabile che per la variante ad alte prestazioni ci toccherà aspettare ancora almeno un anno.