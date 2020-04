Visita in concessionaria sì o visita in concessionaria no? Nell’attesa di avere – finalmente – chiarezza da parte del Governo (anche se, nella lista delle FAQ riguardanti gli spostamenti durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus tutto sembra far propendere per il sì) il mondo dell’auto si prepara a ripartire con tante novità in rampa di lancio. Novità “congelate” dalla pandemia, alcune già presenti negli autosaloni (e già ordinate dai clienti), altre che non hanno fatto tempo ad entrare in commercio prima del lockdown.

Modelli differenti tra loro, che spaziano da piccole citycar come Fiat 500 e Panda mild hybrid, le prime elettrificate della Casa italiana, o come la Hyundai i10, per arrivare a un fuoristrada come la nuova Land Rover Defender (che abbandona i longheroni) passando per compatte come le cugine Audi A3 Sportback, Seat Leon e Volkswagen Golf, l’elettrica Porsche Taycan o i SUV Mercedes GLA e Peugeot 2008.

Tante novità da conoscere assieme al collega Fabio Gemelli, ospite della Motor1Call di oggi.