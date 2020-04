Ci sarà tempo fino al 15 giugno 2020 per cambiare le gomme invernali della propria auto e montare coperture estive. A stabilirlo è il Ministero dei Trasporti con una circolare pubblicata in queste ore, nella quale si proroga di un mese il termine per viaggiare con gomme invernali montate.

“Al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l'uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020”.

Il problema è il “codice velocità”

Va ricordato che circolare tutto l’anno con pneumatici invernali sarebbe comunque consentito a patto che il codice di velocità delle gomme sia pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione e quindi omologato dal Costruttore. All’atto pratico la deroga del Ministero interessa chi utilizza un’auto con gomme invernali con codice di velocità inferiore.

“Al fine di evitare difficoltà al settore si è ritenuto opportuno consentire l'uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q”.

La lunga lista delle proroghe

Quella degli pneumatici invernali è solo l'ultima di una lunga serie di proroghe relative al mondo dell'auto, con revisioni, bollo, foglio rosa e patente (per fare qualche esempio) le cui scadenze sono state rimandate per facilitare la vita degli automobilisti.

Automobilisti che potranno comunque recarsi nelle officine per il cambio gomme, naturalmente rispettando le norme di protezione e distanziamento sociale in atto.