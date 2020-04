Ibrida, oppure ibrida plug-in, ma anche mild hybrid. La nuova Ford Kuga è un modello in grado di offrire tutti e tre i livelli di elettrificazione disponibili per un’auto a motore termico assistito da un elettrico, mettendo a disposizione in gamma sia motori a benzina sia diesel. Con un prezzo base di 28.750 euro.

Una Kuga per tante concorrenti

È questo il listino di partenza della nuova Ford Kuga (non elettrificata), che per la sua impostazione tecnica fa concorrenza - allo stesso tempo - a rivali mild hybrid come le coreane Hyundai Tucson o Kia Sportage, al riferimento nella categoria full hybrid Toyota RAV4, e a modelli plug-in come la Peugeot 3008 o la Volkswagen Tiguan.

Prezzi e motorizzazioni al lancio

Ford Kuga Titanium 1.5 EcoBoost turbo benzina 150 CV -> 28.750 euro

Ford Kuga Titanium 1.5 EcoBlue turbo diesel 120 CV -> 29.750 euro

Ford Kuga Titanium 2.0 EcoBlue turbo diesel 150 CV mild hybrid -> 32.000 euro

Ford Kuga Titanium 2.5 Plug-in hybrid 225 CV -> 38.250 euro

Mild hybrid

Il sistema ibrido "leggero" mild hybrid aiuta il motore termico con uno starter che ha funzione di moto-generatore, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. È una soluzione che questo costruttore ha introdotto di recente sulla Ford Puma, da cui la Kuga eredita anche il nuovo linguaggio stilistico di Ford per i suoi SUV e crossover.

Plug-in hybrid

All’estremo opposto, con la Ford Kuga Plug-in, la trasmissione abbinata ai due motori diventa invece un ingranaggio epicicloidale simile al sistema adottato dalle ibride Toyota, in grado dunque di combinare il contributo del motore elettrico con quello del benzina 2.5 a ciclo Atkinson

Potenza e coppia dei due motori vengono inviate così alle ruote anteriori, alimentate dall’energia del pacco batterie integrato nel pianale per non sottrarre spazio ad abitacolo e bagagliaio, senza la possibilità - al momento - di una variante elettrificata a quattro ruote motrici.

Motore termico

Potenza max: 156 CV (112 kW) @ 5.500 giri/min

Coppia max: 200 Nm @ 4.500 giri/min

Motore elettrico