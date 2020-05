Debutta simbolicamente il giorno della festa dei lavoratori - durante la diretta tv tradizionale “concertone” romano - il nuovo spot FCA “dedicato all’Italia” e alla riapertura (parziale) del paese programmata con la Fase 2.

A prima vista sembrerebbe l’ennesimo video di “incoraggiamento” a tratti nazional popolare trasmesso in questo periodo in televisione. Ma è uno spot politicamente di peso, sia perché è firmato dalla più grande azienda presente nel nostro paese (che “costruisce automobili da 1899”), sia perché porta in dote un messaggio forte: “ripartiamo da prodotti italiani”.

Un invito inedito (ed esplicito) a comprare auto fabbricate in Italia.

Gli italiani… e i modelli Made in Italy

Il video ha un taglio squisitamente emozionale e parte evocando la storicità dell’azienda e la cultura del fare auto e motori; un attimo dopo il messaggio si sposta sulla celebrazione di chi in questo periodo di emergenza non ha mai smesso di lavorare: “Bisogna rimettere in moto l’economia del Paese, e bisogna farlo ripartendo dal vero motore dell’Italia: gli italiani” recita la voce narrante interpretata a Luca Ward.

Il messaggio del “comprare auto italiane” è invece demandato ai cartelli finali. Prima “Ripartiamo dall’Italia. Ripartiamo dai prodotti italiani” e quindi la lista di tutti i modelli del Gruppo FCA (Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professione, Maserati e Jeep) assemblati effettivamente nel nostro paese. Con un ruolo di primo piano affidato alla Fiat 500 Elettrica.

Il frame finale dello spot con la lista dei modelli “Made in Italy”

Sapore di deglobalizzazione

Un messaggio del genere, per quanto coerente con i tempi che stiamo vivendo, non è affatto scontato per un’industria automobilistica che è globale per definizione. E potrebbe esser un primo segnale di quella deglobalizzazione che tanti analisti pronosticano per il dopo-pandemia. Deglobalizzazione che il Gruppo FCA (prossimamente allargato a PSA) avrebbe i “brand in regola” per affrontare, tanto su scala europea che americana.

Le dichiarazioni di Olivier Francois