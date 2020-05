1, 2, 3 prova di Fase 2, mantenendo le distanze... in una concessionaria di auto!

Si perchè gli autosaloni dal 4 maggio saranno di nuovo aperti per vendere, consegnare auto, fare tagliandi o cambio gomme e tutti gli italiani vi potranno legittimamente accedere come valido motivo di spostamento accompagnato dall’autocertificazione.

Quello che cambierà è l’esperienza di visita. Ok, probabilmente il distanziamento non sarà estremo come quello rappresentato in questo video pubblicato dalla concessionaria Hyundai, Nissan e Volvo (Gruppo Resicar) nei giorni di preparazione all’apertura, ma poco ci manca perchè il rispetto dei protocolli di sicurezza imporrà dei cambiamenti importanti come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Ogni azienda interpreterà le regole a modo suo cercando di ridurre i disagi da distanziamento che potranno avere delle conseguenze comiche o comunque paradossali.

Nell’attesa di scoprire sulla nostra pelle questa nuova (strana) normalità, ridiamoci su facendo play sul video!