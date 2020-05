Nella famiglia di Cristiano Ronaldo, il famoso calciatore della Juventus, i modelli Mercedes sono un regalo sempreverde (qui le sue auto). Dopo la Classe G regalata allo stesso calciatore per il suo compleanno, ora è Ronaldo a sorprendere la mamma Dolores Aveiro con una GLC, dalla foto caricata sul proprio profilo Instagram si direbbe in particolare una 300 EQ-Boost Sport Plus.

Pochi mesi fa, la donna è stata vittima di un ictus che ha creato non poco sconforto nella famiglia del calciatore. Fortunatamente, Dolores sembra ormai sulla via del recupero totale: per festeggiare sia questo che la Festa della mamma avvenuta in Sud America il 3 maggio (in Italia invece si festeggerà il 10 maggio) Ronaldo e i suoi fratelli hanno optato proprio per il SUV della Stella a Tre Punte.

Un SUV e dei fiori

Dolores Aveiro ha postato su Instagram la foto con l'auto e un mazzo di fiori in mano, dicendo "Grazie ai miei figli, per i regali ricevuti oggi. Buona giornata a tutte le mamme".

A sua volta, Cristiano Ronaldo ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram, una con la mamma Dolores e l'altra con la compagna Georgina Rodriguez, augurando "Buona festa della mamma alle mie due donne speciali".