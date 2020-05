La Fase 2 dell'auto non inizia solo con la riapertura degli stabilimenti e delle concessionarie, ma con una serie di iniziative che ci fanno capire come il Coronavirus ha cambiato anche questo mondo. A metà strada fra trovata di marketing e utile accessorio per tutti si piazza il pacchetto D-Fence offerto sulle Fiat Panda e 500 mild hybrid.

Si tratta di una nuova dotazione per le due piccole torinesi che serve proprio a facilitare la sanificazione dell'auto e rendere la vita a bordo più salubre, sia contro il virus che l'inquinamento atmosferico. Come spiega nel video che trovate qui sotto Olivier Francois, presidente FCA, nel pacchetto D-Fence è compreso anche un purificatore d'aria con filtro HEPA, unico per la categoria.

Lotta a Covid-19 anche in auto

"Attenzione all'ambiente, attenzione alle nostre tasche e attenzione a noi stessi". Ecco i punti su cui la Casa si è concentrata per offrire agli automobilisti un'offerta che potesse stare al passo con le necessità di questo momento storico.

Il primo punto riguarda i modelli coinvolti, ovvero le versioni di Panda e 500 dotate del motore con sistema ibrido leggero a 12 volt, capace di abbassare del 30% le emissioni di CO2. il secondo è relativo all'offerta che Fiat ha pensato per entrambi i modelli e che spieghiamo a breve, mentre l'ultimo fa riferimento agli accessori con cui le citycar sono equipaggiate.

Uniche nel segmento

La collaborazione con Mopar è stata fondamentale per poter proporre tre elementi che non si trovano su nessun'altra vettura della categoria. Il primo è un filtro che trattiene le impurità provenienti dall'esterno, come il particolato e gli allergeni.

Non manca, poi, un purificatore d'aria che abbassa del 98% la proliferazione di muffe e batteri all'interno dell'abitacolo. In più c'è una lampada a raggi UV a sua volta utile non solo per sanificare le varie parti dell'auto, ma anche le buste della spesa o in generale oggetti destinati alla casa.

Aria sanificata in tre passi

Il filtro abitacolo ad alta prestazione filtra l'aria prima che entri nella auto. È il “confine” tra interno ed esterno, posizionato tra la presa d'aria e l'abitacolo il filtro trattiene il particolato e il 100% degli allergeni provenienti dall'esterno. L'air-purifier interviene sull'aria che è già all'interno dell'abitacolo: la purifica attraverso il filtro HEPA che trattiene le micro-particelle, quali il polline e i batteri. È può essere anche portato a casa. La lampada a raggi UV elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici. La luce UV infatti, aiuta ad igienizzare tutte le superfici che più frequentemente tocchiamo come il volante, il cambio e i sedili.

Col finanziamento costa come il biglietto della metro

Grazie a FCA Bank è possibile accedere ad una formula di finanziamento che porta il prezzo delle due auto a quattro euro al giorno, circa il costo di un biglietto di andata e ritorno per il tragitto casa-lavoro di chi vive in città.

