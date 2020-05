Possedere una supercar può rappresentare per molti un traguardo, il simbolo del raggiungimento dei propri sogni. Spendere centinaia di migliaia di euro su una macchina infatti non è un gesto che in molti possono permettersi, con il 99% degli appassionati che possono solamente guardarle in foto e continuare a desiderarle.

Cosa si può fare in più se non si appartiene a quel fortunato 1%? Certo, lavorare sodo e fare di tutto (legalmente) per risparmiare e comprare la macchina dei propri sogni è una strada. Ma ce n'è un'altra: quale? Quella scelta da questi due ragazzi del Vietnam.

L'auto può essere guidata su strada

Il video che vedete qui sotto è stato pubblicato sul canale Youtube NHET TV e i protagonisti sono due giovani appassionati che hanno trovato il modo di costruire la loro supercar dei sogni completamente di cartone e con soli 100 dollari di budget, circa 91 euro al cambio attuale. La cosa bella è che "l'auto" è effettivamente guidabile e dotata persino di luci a LED anteriori e posteriori. L'auto gira tranquillamente su strada, il che ci fa pensare che in Vietnam, al contrario dell'Italia, questi prodotti artigianali possano circolare liberamente su strada.

L'estetica richiama quella della Ferrari FXX K Evo, supercar omologata solo per l'uso su pista alimentata da un V12 da 6.2 litri da 860 CV e 750 Nm di coppia.

Tutte le altre supercar di cartone

NHET TV si è cimentato in passato anche nella costruzione di altre repliche cartonate di supercar come la Lamborghini Aventador e la Bugatti Chiron. Ci sono anche motociclette, ma le auto hanno attirato molte più attezioni.

Nessuno può negare che per la creazione di queste opere sia stato fatto un notevole sforzo, ben rappresentato nel video qui sopra.