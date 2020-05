Una macchina del caffè che rende omaggio al motore sei cilindri boxer della Porsche 911. Una bella decorazione per la cucina di un appassionato della storica sportiva a motore posteriore, soprattutto riguardo alla generazione 993 dato che questa Espresso Veloce RS Black Edition sarà prodotta esattamente in 993 pezzi.

Alcuni materiali della macchina del caffè sono gli stessi usati per i motori veri e propri: la struttura principale è formata da acciaio inossidabile, alluminio e titanio, mentre le parti simili alle testate sono in fibra di carbonio. Il blocco motore ha una finitura anodizzata nera satinata, con alcune parti in nero brillante. Considerati i materiali, non si tratta di un prodotto economico: il prezzo di quest'opera d'arte è pari a 10.200 euro.

Una versione speciale

La Espresso Veloce RS misura 38 centimetri di lunghezza, 42 centimetri di larghezza e 34 centimetri di altezza, per un peso di circa 21,5 kg.

Se questa Black Edition vi sembra famigliare, probabilmente è perché avete visto già la prima versione: inizialmente, infatti, era disponibile con un look più tradizionale e finiture metalliche lucide.

Questa edizione speciale è quindi nata appunto per omaggiare in particolare la generazione 993 della Porsche 911, l'auto che segnò la fine dei motori raffreddati ad aria nella gamma del modello: le versioni Carrera e Turbo montavano un 3.6 boxer a sei cilindri, mentre la più performante Carrera RS offriva una cilindrata di 3,8 litri.