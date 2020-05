Il 4 maggio è iniziata la Fase 2. Sono passati solo pochi giorni e c'è ancora tanta confusione sopratutto per quanto riguarda gli spostamenti. Un lascito della Fase 1 è sicuramente l'autocertificazione che, anche adesso, giustifica il motivo per il quale si esce di casa: è sempre richiesta dalle Forze dell'Ordine - ma non è indispensabile stamparla - a parte che in casi specifici per i quali è consentito non averla con sé.

Chi va a lavoro infatti può muoversi senza autocertificazione, a patto che giustifichi la propria uscita con un altro documento. Per tutti gli altri invece non cambia nulla e consigliamo di limitare gli spostamenti se non allo stretto necessario e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui abbiamo parlato nelle regole d'oro per chi si sposta in auto.

Bastano il tesserino o una dichiarazione del datore di lavoro

Come si può immaginare, non basta dire a parole che ci sta recando a lavoro. Serve un documento ufficiale che sostituisca l'autocertificazione come un tesserino o un'autorizzazione del proprio datore di lavoro in sostituzione dell'autocertificazione.

La conferma arriva direttamente dalle FAQ rilasciate sul sito del Ministero dell'Interno su cui si legge che “la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Negli altri casi è sempre necessaria?

Si, almeno così sembrerebbe, perché questo è uno dei tanti punti grigi del nuovo Decreto. Nelle FAQ non c'è alcun riferimento alle attività consentite senza autocertificazione per cui, a meno di chiarimenti, l'andare a lavoro è l'unica attività permessa.

Un caso limite però riguarda l'attività fisica, che sarebbe consentita senza autocertificazione:

Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione? - "Non è necessario. L’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo"

Per fare la spesa, comprare il giornale, andare da un congiunto o recarsi in qualsiasi altra attività commerciale aperta come i concessionari auto, le officine, i gommisti o i lavaggi serve sempre.