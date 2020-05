Renault affronta la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus con la riapertura dei concessionari che seguono le raccomandazioni di sanificazione e distanziamento sociale (qui vi spieghiamo come cambiano le vendite e i test drive) e mette a disposizione video live chat con tour virtuali dei modelli. Ovviamente c’è anche un piano commerciale e finanziario per favorire gli acquisti, che scade il 31 maggio e si chiama Renault Restart, mentre per Dacia si parla di Super Ripartenza. Vediamo un esempio pratico: l’acquisto di una Renault Kadjar Sport Edition Blue dCi 115 CV.

Si può attivare un piano finanziario agevolato con anticipo di 4.100 euro e 60 rate da 269 euro l’una, ma di fatto fino ad un massimo di 6 rate il cliente potrà pagare soltanto 1 euro a rata, senza dover versare mai la differenza; tra l’altro, l’euro simbolico di pagamento sarà devoluto alla Protezione Civile. C’è poi una rata finale, che è anche valore futuro garantito, pari a 9.738 euro, con un limite di chilometraggio di 75.000 km e 0,10 euro/km in caso di esubero.

Vantaggi

La crisi di vendite nel periodo dell’emergenza spinge le case ad incentivi all’acquisto per recuperare: in questo caso, l’offerta è interessante perché combina uno sconto con un’iniziativa di sostegno per la Protezione Civile.

Per il tipo di vettura, il prezzo risulta vantaggioso già per il prezzo di partenza, e ben dilazionabile nel tempo, comprendendo anche estensioni di garanzia e assicurative; in più, in questa fase sono disponibili molti modelli e versioni di vetture.

Svantaggi

Questo finanziamento è valido solo con il ritiro di un veicolo usato immatricolato dal 2011 e di proprietà da almeno 6 mesi, ma soprattutto, rispetto al messaggio della promozione, le sei rate da 1 euro dell’opzione Restart sono distribuite in 4 nella fase iniziale, e le altre 2 a fine finanziamento; l’opzione non è applicabile in caso di recesso, rimborso anticipato o inadempimento. Infine, il limite di 15.000 km l'anno è un po' basso per una vettura diesel.

L'offerta in sintesi