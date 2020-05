Tra le Case automobilistiche che stanno proponendo offerte speciali a seguito dell’emergenza Coronavirus, c’è sicuramente Toyota: la promozione si chiama #RipartiamoInsieme ed è valida fino al 31 maggio su tutta la gamma modelli. Si parte con un extra bonus di 500 euro, con tasso promozionale e prima rata a febbraio 2021. In più, l’offerta è prenotabile dal sito ufficiale, compilando un form per la vettura desiderata: la concessionaria chiamerà il cliente e fornirà assistenza all'acquisto.

Ad esempio, il listino di una Yaris 1.5 Hybrid in allestimento Active è di 21.350 euro, che scende 16.850 euro grazie all’Hybrid Bonus di 4.000 euro e all’Extra bonus citato di 500 euro; l’anticipo è di 4.100 euro, ma la prima rata è a 270 giorni, con 39 rate mensili da 176 euro (TAN 2,99%, TAEG 4,43%). Al termine, il valore futuro garantito è pari a 7.583 euro: come sempre, si può tenere l'auto saldando la maxi rata, usarla come anticipo o restituirla. Volendo si può anche integrare il finanziamento con servizi aggiuntivi, come assicurazioni e garanzie estese.

Vantaggi

L’offerta è molto interessante perché lo sconto è considerevole: la Yaris, che è una recentissima segmento B ibrida, grazie a 4.500 euro di sconto viene a costare come una vettura di categoria inferiore.

Le rate, non troppo alte, sarebbero 48, ma nei nove mesi iniziali - da giugno a febbraio - non si versa nulla, come dire che si ha a disposizione più denaro personale nella fase più critica della ripartenza, proprio quella dei prossimi mesi; anche il tasso di interesse è particolarmente basso rispetto ai valori dei mesi precedenti all’emergenza.

Svantaggi

Ci sono alcune spese in più da considerare, come l’IPT e altri costi fissi; però la limitazione principale, presente in dettaglio nelle note in piccolo, riguarda le condizioni dell’offerta: ci vuole un ordine da effettuarsi solo online entro il 31 maggio con contratto da sottoscrivere entro il mese successivo, per le sole vetture in stock, e con permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi. Se l’usato vale zero, occorre versare l’anticipo, a differenza di altre case che promuovono anticipo (e tasso) zero.

In sintesi