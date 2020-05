La Maserati Levante compie quattro anni nel 2020, visto che la Casa italiana ha iniziato a vendere il suo primo SUV di lusso nel 2016. Adesso è giunto il momento per il costruttore di fornire all'auto un aggiornamento necessario a mantenerla competitiva sul mercato, cosa che sta accadendo anche al resto della gamma. Da poco abbiamo iniziato a vedere i prototipi in giro, ma per adesso non ci sono ritocchi evidenti all'esterno.

Nelle foto pubblicate su Facebook da Walter Veyr, noto sul social come Gabetz Spy Unit, si vedono due esemplari in fase di test nelle vicinanze di quella che, presumibilmente, è la fabbrica del Tridente vicino a Torino.

Novità celate

Non ci sono aggiornamenti apparenti sul paraurti anteriore, anche se i fanali posteriori sono nascosti sul prototipo bianco. Questo potrebbe voler dire che tra gli interventi sul modello previsto per il 2021 ci sarebbe anche un nuovo design di questo elemento.

Se all'esterno non sembra esserci alcun cambiamento rilevante per adesso, sappiamo che le novità più consistenti saranno all'interno dell'abitacolo. Su uno dei due modelli, infatti, il cockpit è ben riparato da occhi indiscreti e FCA ha di recente annunciato che è in arrivo un aggiornamento del sistema di infotainment Uconnect.

Anticipazioni

Non si tratta della prima volta che vediamo il prototipo della Levante 2021. Poco tempo fa è stata avvistata durante un test su strade pubbliche la versione Trofeo. Il muletto impegnato nei test sulla neve aveva a sua volta l'interno coperto, ma sembra che le prove fossero relative a un nuovo V8 da 4,0 litri.

In generale, quindi,non dovremmo aspettarci veri stravolgimenti sulla Levante del 2021. In ogni caso è possibile che il nuovo modello venga presentato durante la seconda metà di quest'anno.