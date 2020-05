Il futuro della mobilità e le sfide dei professionisti di domani: questi i temi che Bosch affronterà al convegno di apertura del Motor Valley Fest Digital, il primo grande evento dell’industria automobilistica dopo il lockdown da Coronavirus.

Per l’azienda tedesca che si occupa di componentistica, il Motor Valley Fest Digital sarà l’occasione non solo per incontrare giovani talenti, ma anche per approfondire le tematiche legate al futuro della mobilità, fornendo il proprio punto di vista insieme agli altri grandi protagonisti del mondo delle due e quattro ruote.

Visione futuristica

Nel corso dell’evento digitale, sarà analizzato l’impatto del Coronavirus nel settore e, in particolare, nella mobilità elettrica - autonoma e connessa - con un focus sulla digitalizzazione, lo sharing e le nuove tecnologie. Temi che saranno approfonditi giovedì, a partire dalle 9:30, durante il convegno d’apertura a cui parteciperà Markus Heyn, membro del Board of Management di Bosch (qui trovate il programma completo dell'evento).

Un supporto alle start-up

Nelle giornate di giovedì e venerdì, Bosch sarà anche protagonista del panel Innovation & Talents, incontrando giovani studenti e valutando idee e progetti di start-up innovative. In particolare, nel corso dell’e-Talent Talk in programma giovedì dalle 16:30 alle 17:30, Mauro Guerrini - Marketing Communication Manager Bosch Mobility Solutions, Angelo Formenti - HR Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy e Michele Amendolagine - Talent Acquisition Specialist Bosch Italia, incontreranno virtualmente gli studenti universitari, raccontando loro la visione della mobilità secondo Bosch e le sfide che dovranno affrontare i professionisti di domani.

In un momento storico così delicato in cui gli eventi diventano sempre più virtuali, anche Bosch accetta, dunque, la sfida del digitale, confermando la sua presenza a uno degli appuntamenti più importanti nel mondo dei motori.