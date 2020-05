Nel pieno della ripresa per l’emergenza Coronavirus, esce la quarta generazione della Seat Leon, con un’offerta poco usuale per un modello nuovo che coincide con la riapertura dell’intera rete commerciale, per tutto il mese di maggio.

Il modello meno costoso è la Seat Leon Style con il 1.0 TSI da 90 CV, che può essere acquistata al prezzo scontato di 19.500 euro, con un anticipo di 4.291,50 euro e 35 rate mensili di 179 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,28%), più rata finale di 10.484,39 euro.

Con 10 euro in più a rata, si passa all’allestimento successivo: 189 euro per la Leon Business 1.0 TSI, oppure 199 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,13%) per la FR 1.0 TSI 110 CV, in questo caso versando un anticipo di 5.200,16 euro e con rata finale di 12.184,56 euro.

Un’offerta speciale è dedicata alla Leon FR 1.5 eTSI, dotata del recente motore mild-hybrid del gruppo Volkswagen da 150 CV e del cambio DSG a doppia frizione: 5.300 euro di anticipo, 35 rate mensili da 219 euro (TAN 1,99%, TAEG 2,91%) e maxi-rata da 13.837,51 euro.

Ci sono poi offerte di noleggio per privati e piccole e medie imprese: con un piano finanziario di almeno 36 mesi, non si pagano le prime tre rate, e sono compresi i servizi di gestione dell’auto. Ad esempio, per la citata Leon 1.0 TSI 90 CV Style, si versano 189 euro al mese dal quarto mese, con un anticipo di 2.100 euro, IVA esclusa.

Vantaggi

Due i vantaggi principali. Il primo è che difficilmente un modello nuovo viene offerto subito con uno sconto, senza necessariamente essere una “first edition” o una serie speciale, ma in tutti gli allestimenti al momento disponibili, e con optional importanti già nelle versioni di accesso.

Il secondo è che l’offerta si sposa bene con le esigenze sociali di “ripresa”, non solo economica ma anche della vita di tutti i giorni: una scelta di marketing adeguata al momento storico. Interessanti le offerte di leasing anche per privati, con rate tutto compreso e tre rate in omaggio per colmare le difficoltà del momento.

Svantaggi

C’è un rovescio della medaglia: la promozione punta proprio sull’entusiasmo della ripresa, che potrebbe far guidare verso un acquisto dettato dall’emozione; attenzione però che il costo del finanziamento non comprende solo la rata, ma anche gli anticipi (di norma messi in ultimo posto nella comunicazione ufficiale), e poi le maxi rate finali o valore futuro garantito, spesso più della metà del listino di partenza per offrire rate più basse.

In sintesi