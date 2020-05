Per aiutare l'economia italiana a ripartire in questa Fase 2 e a riprendersi dalla crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus il Governo mette in campo il Decreto Rilancio, una sorta di maxi manovra da 55 miliardi di euro.

Fra le tantissime misure a sostengo di imprese e cittadini ce ne sono diverse che riguardano l'auto e la mobilità, in particolare quella sostenibile, elettrica e la micromobilità.

L'Ecobonus non cambia, arrivano più soldi

Nei 256 articoli del decreto, al momento solo in bozza e in attesa di conversione in legge entro 60 giorni (con eventuali modifiche), manca però l'estensione dell'Ecobonus ad altre tipologie di auto, quello chiesto anche dall'Unrae.

Al suo posto c'è un aumento del fondo destinato all'attuale Ecobonus che per il 2020 passa da 70 milioni di euro a 170 milioni di euro. Questo significa che lo schema di assegnazione degli incentivi (con o senza rottamazione) non cambia rispetto all'Ecobonus 2020, ma semplicemente che ci sono più soldi a disposizione, 100 milioni di euro per l'esattezza. Per il 2021, non citato nel decreto, lo stanziamento dovrebbe invece rimanere a quota 70 milioni di euro come previsto inizialmente.

Ecobonus: fasce di applicabilità Con rottamazione Senza rottamazione Emissioni CO2 0-20 g/km 6.000 euro 4.000 euro Emissioni CO2 21-60 g/km 2.500 euro 1.500 euro Prezzo di listino inferiore a 61.000 euro (IVA e optional compresi)

Buono mobilità, fino a 500 euro per bici e monopattini

Il Decreto Rilancio riserva poi incentivi sostanziosi a bici e monopattini con il Buono Mobilità che arriva fino a 500 euro. Su InsideEVs trovate tutti i dettagli del bonus.

Parliamo di 120 milioni di euro riservati, dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, all'acquisto di

"biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture."

Per il 2021 è previsto invece un programma di rottamazione di auto inquinanti e conseguente sostegno del trasporto pubblico.

Buono fino a 500 euro per l'acquisto di:

Bici

Bici a pedalata assistita

Segway

Hoverboard

Monopattini

Monowheel

Installare la colonnina di riacrica a casa a costo zero

Un incentivo indiretto alla diffusione delle auto elettriche, ibride plug-in o comunque di tutti i veicoli che si ricaricano alla spina viene poi dalle nuove detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine di ricarica nelle case. Il Decreto Rilancio recita infatti:

"Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione... è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi..."

Questo significa che il bonus permette di installare la colonnina a costo zero per le famiglie (tramite il credito d'imposta), ma solo quando si eseguono contemporaneamente importanti lavori di efficientamento energetico dell'edificio come quelli all'isolamento termico, alla climatizzazione e al riscaldamento.

La bici deve diventare protagonista in città

Le novità che troveremo presto sulle nostre strade non finiscono però qui perché il Decreto Rilancio, salvo pesanti emendamenti in fase di conversione in legge, prevede anche nuove misure per incentivare l'uso della bicicletta in città, con modifiche al codice della strada.

La scelta è dettata anche dalla necessità di dirottare verso la bici quelle persone che useranno meno il trasporto pubblico, in modo da non incrementare l'uso dell'auto nelle metropoli. In realtà sono due le novità che riguardano le due ruote e la canalizzazione del traffico in bici, con nuove strisce sull'asfalto a cui ci abitueremo presto.

"Casa avanzata": al semaforo le bici stanno davanti

La prima novità del traffico cittadino riguarda la "casa avanzata" ai semafori che entra nel codice della strada come "una linea di arresto nelle intersezioni semaforizzate dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette."

Per chi non l'avesse mai vista ricordiamo che questa nuova casa avanzata è quella nota nel resto del mondo come "Advanced stop line" e che in alcuni paesi europei è diventata familiare ad automobilisti e ciclisti fermi al semaforo. Fra l'altro la casa avanzata per le bici fa parte da tempo del programma di governo.

Corsia ciclabile, una nuova striscia bianca sull'asfalto

Un'altra modifica al codice della strada prevista nella bozza del Decreto Rilancio è quella che introduce la definizione di "corsia ciclabile" che sulla strada separa con il flusso di traffico delle bici da quello di auto, moto e autobus. Questa è la definizione che ne dà il decreto stesso:

"La parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione."

Mobility manager aziendale obbligatorio oltre i 100 dipendenti

Per chiudere sul tema mobilità e Decreto Rilancio, l'ultima bozza contiene anche un articolo relativo alla figura del "mobility manager" che prima era obbligatoria per le aziende con più di 300 dipendenti e che ora deve essere prevista anche per quelle più piccole, con più di 100 dipendenti.

Una novità importante perché il responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) è il professionista che all'interno dell'azienda si occupa in maniera continuativa delle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Piano spostamenti casa-lavoro

Il mobility manager, obbligatorio ora per le aziende con più di 100 dipendenti, deve adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, "un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale." Questo vale per