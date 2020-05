Dopo la tanto contestata Fase 2, alla mezzanotte di lunedì 18 maggio scatta ufficialmente i “liberi tutti” o quasi, perché riapriranno come annunciato tutte le attività economiche e sarà possibile spostarsi ovunque senza autocertificazione all’interno della propria regione di residenza. Rimane invece valida la richiesta dei “comprovati motivi” per gli spostamenti interregionali e così sarà fino al prossimo 3 giugno.

Vediamo più in dettaglio cosa prevede l’ultimo decreto legge approvato dal consiglio dei Ministri e annunciato in conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte.

Addio autocertificazione (se non uscire dalla vostra Regione)

La liberazione più grande è quella dell’autocertificazione che per molti italiani era diventata un incubo, non fosse altro perché materializzava la privazione di libertà che tutti abbiamo vissuto per due mesi.

Chi si vuole spostare all’interno della propria regione potrà farlo senza dover fornire alcune giustificazione e senza limiti. Anche perché tutte le attività economiche torneranno ad aprire regolarmente, seppur con rigide regole sanitarie.

Il tanto odiato modulo però è ancora obbligatorio in un caso - ma può non essere stampato -, quando ci si sposta da una Regione all'altra. Il superamento del confine infatti è ancora permesso esclusivamente per i comprovati motivi che tutti conosciamo: per motivi di salute, per rientrare presso il proprio domicilio e per estreme necessità. Per andare a lavoro può non servire, a patto di portare con sé un documento sostitutivo.

Dentro la Regione non ci sono più vincoli: si torna alla quotidianità

Era la notizia tanto attesa: da lunedì 18 maggio cadono tutte le limitazioni agli spostamenti all'interno della Regione. Tra le tante cose che ci fanno riassaporare la bellezza della quotidianità ci sono per esempio l'andare a fare una passeggiata, il prendere la macchina per fare una gita fuori porta al mare, in montagna o al lago, l'andare nelle seconde case o recarsi in qualsiasi attività commerciale aperta.

Ci si sentirà anche meno controllati dato che non sarà più necessario giustificare i propri spostamenti, con l'unico vincolo imposto dal Governo che riguarda gli assembramenti, sempre vietati.

Non si può uscire dalla propria Regione

Almeno fino al 2 giugno rimangono in vigore tutte le limitazioni agli spostamenti da una Regione all'altra. Come detto sopra, per superare il confine è necessario avere un valido motivo che deve essere giustificato dall'autocertificazione.

Non è possibile quindi andare a trovare un proprio congiunto risiedente oltre-confine, recarsi presso una seconda casa, fare una gita in montagna, al mare o in campagna. Per queste bisognerà aspettare almeno altre due settimane, data che comunque può variare in base all'evoluzione dei contagi dei prossimi giorni.

Motivo per uscire dalla Regione È consentito? Esigenze lavorative Si, con autocertificazione o documentazione sostitutiva Motivi di salute Si, con autocertificazione Assoluta urgenza Si, con autocertificazione Rientro presso il proprio domicilio Si, con autocertificazione Recarsi presso un'attività commerciale oltre confine No Andare da un congiunto No Fare una gita fuori porta No Recarsi presso una seconda casa No

Le multe per chi esce dalla Regione senza motivo

Chi si sposta oltre i confini della Regione senza i comprovati motivi segnalati dall'autocertificazione rischia una multa da 400 a 3.000 euro. Se si viene fermati ad un posto di blocco alla guida di un'auto non scatterà il sequestro del veicolo ma la sanzione sarà superiore di un terzo, quindi da 533 a 4.000 euro.

Oltre alla multa non è prevista alcuna denuncia che, però, scatterà se si dichiara il falso (ex art. 495 C.P.), se si dichiara il falso sulla propria identità (ex art. 496 C.P.) o se si violano i divieti di allontanarsi dalla propria abitazione perché positivi al virus (ex art. 260 r.d. 27.07.1934 n. 1265 - art. 4, commi 6 e 7, d.l. 25.03.2020 n. 19).

Chi può essere multato Importo della multa Chi varca i confini regionali senza comprovati motivi da 400 a 3.000 euro Chi varca i confini regionali senza comprovati motivi e viene fermato ad un posto di blocco in auto da 533 a 4.000 euro *Chi dichiara il falso (su identità o stato di salute) oltre la multa subisce la denuncia

I nostri consigli per l'igienizzazione dell'auto

L'auto, come si può immaginare, è probabilmente il mezzo più sicuro per spostarsi dato che si può limitare al massimo il contatto con persone non conviventi potenzialmente contagiose. Nonostante i vincoli non siano più attivi bisogna continuare a prestare la massima attenzione e seguire poche e semplici regole per salvaguardare la salute propria e degli altri.

In un articolo abbiamo parlato di quante persone possono viaggiare contemporaneamente in auto (distinguendo tra trasporto privato e pubblico non di linea, cioè taxi e NCC) e qui vi riassumiamo l'armamentario per l'igienizzazione rapida che può essere portato sempre con sé:

Mascherina

Guanti monouso

Carta assorbente

Gel igienizzante per le mani

Disinfettante detergente (a base di alcool o cloro) per le superfici

Sacchetto dove gettare la carta assorbente passata sulle superfici

Per conoscere tutta la procedura passo dopo passo potete cliccare qui: ecco come igienizzare l'auto fai-da-te.