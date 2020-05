Quando si tratta i stile ed eleganza, Maserati ha pochi rivali al mondo. Nata nel 1914, la Casa del Tridente è quella che, di fatto, ha dato vita alla Motor Valley e la sua lunga storia continua a vivere grazie alla collezione Panini di Modena. Ma se si vogliono scoprire davvero i valori di Maserati non ci si deve soffermare solo sulla sua storia, ma guardare anche quella che è la sua visione del futuro, facendo tappa all’Innovation Lab.

Tuffo nel passato

Ma per guardare al futuro, si sa, bisogna conoscere bene il proprio passato. Quello di Maserati è dal 1996 custodito con amore e passione dalla famiglia Panini, alle porte di Modena. All’interno della tenuta Hombre sono conservati alcuni dei modelli più iconici del Tridente, stradali e da competizione.

Tra questi, la 250 F, che corse fra il 1954 e il 1960 cogliendo due titoli mondiali di Formula 1. Accanto a questa, la famosissima 420 M Eldorado, il modello passato alla storia per aver portato in Europa le sponsorizzazioni da parte di aziende fuori dal settore automobilistico, sulle livree delle auto da corsa. Spazio poi alle stradali ovviamente, con un po’ tutti i modelli che hanno segnato il percorso di crescita del marchio, dalla Merak alla Quattroporte.

Nell’era digitale

E dopo la storia, c’è il futuro. Quello che sta tracciando Maserati è custodito all’interno dell’Innovation Lab, il luogo in cui vengono sviluppati e progettati tutti i nuovi modelli del costruttore modenese. Si trova a Modena, appunto, in via Emilia Ovest e al suo interno è possibile vivere in prima persona l’esperienza che i team di ingegneri e progettisti vivono ogni volta che si mettono al lavoro su un nuovo modello, sfruttando alcune delle più moderne tecnologie in campo automotive come il Simulatore Dinamico più avanzano in Europa, mosso da nove attuatori e che da solo è in grado di definire il 90% della dinamica finale di una nuova Maserati.

Info utili

Indirizzo museo Via Corletto Sud 320, Modena Biglietto / Orari La collezione è visitabile esclusivamente tramite richiesta scritta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre. Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 Il Sabato dalle 9:00 alle 12:30 Chiuso la domenica.