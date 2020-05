Solo pochi giorni fa Alpina ha presentato la berlina e la familiare D3 S e ora lo specialista delle BMW pompate si prepara per un altro grande lancio. Il tuner con sede a Buchloe, infatti, sta per aggiungere l'X7 al suo portfolio.

Si chiamerà Alpina XB7 e per lei l'azienda ha lanciato un sito dedicato, che trovate all'indirizzo firstclassadventures.com. La piattaforma web mostra un conto alla rovescia per il lancio del SUV ad alte prestazioni.

Orologi sincronizzati

Il debutto ufficiale è fissato per martedì prossimo, 19 maggio, quindi l'attesa è quasi finita. I nostri fotografi intanto hanno catturato i prototipi in fase di test. Nel luglio 2019, il CEO di Alpina disse che XB7 sarebbe stata "ottima" per gli Stati Uniti, quindi è probabile che il SUV si unisca alla B7 nella gamma a stelle e strisce dell'azienda.

Fotogallery: Alpina XB7, le foto spia

30 Foto

Alpina non è intenzionata a rivelare alcun dettaglio per il momento, ma il nome XB7 fa quasi di certo riferimento alla versione a benzina. Potrebbe, però, esserci anche una XD7 in fase di test per il mercato europeo, dove il diesel aiuterebbe nelle vendite. In ogni caso la variante a benzina dovrebbe basarsi sulla X7 M50i, modello su cui il V8 da 4,4 litri produce già 523 CV.

Gigante buono

La "X7 M" di Alpina potrebbe arrivare a erogare una potenza di 600 CV, con un prezzo di partenza vicino ai 100.000 dollari, circa 92.000 euro. Un kit carrozzeria più sportivo e i cerchi in lega a 20 razze renderanno più facile riconosce il modello da fuori. Come per altre BMW sono probabilmente previsti aggiornamenti del telaio e delle sospensioni, insieme a freni e modifiche al cambio automatico per gestire l'aumento di potenza.

Il listino di Alpina potrebbe anche crescere ulteriormente nel prossimo futuro, poiché una variante aggiornata della Gran Coupé Serie 8 sarebbe nei piani del tuner. Non solo, la società starebbe per mettere le mani su una BMW elettrificata, ma al momento non ci sono notizie ufficiali a riguardo.