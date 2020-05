Tutti aspettano il momento in cui l’emergenza coronavirus si placherà e – finalmente – torneremo a guidare. Un guidare per turismo che, se avete la passione per i motori, potrebbe portarvi a partecipare ai Motor Valley Tours, speciali giri turistici nella Terra dei Motori organizzati da Canossa Evenst.

Tour all’insegna dei motori (e del buon cibo) presentati in occasione del Motor Valley Fest Digital e da vivere da soli o in gruppo.

La giovanotta o le vecchiette

Per girare la Terra dei Motori non si può certo scegliere un’auto banale, così la 3 giorni a zonzo per l’Emilia si può vivere a bordo non di una Abarth 595 Cabrio, auto che non nasce nella mitica Motor Valley ma che col suo Scorpione rappresenta una delle eccellenze motoristiche dell’Italia. Una piccola speciale resa ancora più speciale grazie alle elaborazioni apportate da Garage Italia.

Se invece preferite qualcosa dal sapore vintage potete mettervi alla guida di miti dell’auto italiana come Fiat 124 Spider o Alfa Romeo Duetto. Auto che, in questo periodo di COVID-19, saranno sanificate prima della consegna e, ad ogni partecipante, saranno forniti mascherine, guanti e gel disinfettante.

Prezzi e percorsi

I Motor Valley Tours si possono svolgere singolarmente su richiesta per qualsiasi weekend, mentre quelli di gruppo – con un massimo di 10 equipaggi – saranno organizzati in determinati fine settimana.

Il giro comprenderà visite al Museo Lamborghini, Pagani Automobili, Museo Ferrari di Maranello e di Modena, aperitivo e passeggiata nel centro di Modena, visita guidata a Piazza Grande (sito UNESCO), Duomo e Torre della Ghirlandina.

I prezzi sono i seguenti:

Tour Individuale: 330 euro a persona comprensivo di: Noleggio auto (carburante ed assicurazione esclusi) Biglietti dei musei Visita guidata a Piazza Grande Visita guidata ad acetaia di aceto balsamico

a persona comprensivo di: Tour guidati: 525 euro a persona comprensivo di Noleggio auto (carburante ed assicurazione esclusi) 2 notti in hotel a 4 stelle in camera doppia 2 cene Biglietti dei musei Visita guidata a Piazza Grande Visita guidata ad acetaia di aceto balsamico

a persona comprensivo di

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito ufficiale del Motor Valley Tours.