Se Mercedes ha festeggiato la riapertura del proprio museo dopo l’emergenza coronavirus con un volo di un drone, Porsche apre le porte del proprio a tutti i suoi appassionati in occasione della Giornata Internazionale del Musei, in programma domenica 17 maggio e quest’anno organizzata all’insegna del tema “Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione”.

Porte aperte virtualmente che permetteranno a tutti di ammirare gli oltre 70 anni di storia di Porsche racchiusi nei 5.600 metri quadri del museo di Zuffenhausen.

Si visita su Instagram

Per visitare virtualmente il museo Porsche basterà collegarsi al profilo Instagram ufficiale (@porsche.museum) alle 18.30 per seguire avere le spiegazioni in tedesco, a mezzanote per seguire l’audio in inglese. Dirette di un’ora durante le quali le guide mostreranno gran parte delle 80 auto esposte.

Se però non digerite bene né tedesco né inglese potrete collegarvi al portale Porsche News TV e seguire il video con audio in italiano.

Il museo al centro

Inaugurato a inizio 2009 il museo Porsche di Zuffenhausen (storia sede della Casa tedesca) ha riaperto i battenti lo scorso 12 maggio dopo la chiusura forzata durante il lockdown, rimettendo in mostra tutti i modelli che lo abitano, dalla P1 ai modelli più recenti, passando per la 356, alcune delle più famose vetture da corsa di tutti i tempi (917 in testa) e concept di tutti i tipi.

L’apertura è dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 18.00, con biglietto intero al costo di 10 euro e ridotto a 5 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.