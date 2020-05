Ssangyong rinnova la sua gamma di modelli rinfrescando due proposte per quanto riguarda i SUV e una per i pick-up. Si inizia con la Tivoli G1.2T che porta con sé una nuova motorizzazione e aggiorna i contenuti per quanto riguarda la connettività.

Novità invece maggiormente improntate alla tecnologia di bordo per Korando e Rexton, invarianti per quanto riguarda meccanica e motori.

Tivoli G1.2T

Il nuovo 1.2 della Ssangyong Tivoli è un 3 cilindri turbo benzina da 128 CV e 230 Nm di coppia ed è accoppiato ad un classico cambio manuale a sei marce. Una nuova offerta che va ad affiancarsi al più potente 1.5 turbo benzina da 163CV e 280Nm di coppia. C'è anche un diesel, il noto 1.6 da 136 CV e 324Nm di coppia accoppiato al cambio automatico Aisin a 6 rapporti.

Nell'abitacolo debutta uno schermo da 10,25" per la strumentazione digitale e uno da 9" per il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Tivoli prezzo GDI Turbo 1.2 20.300 euro GDI Turbo 1.5 21.800 euro Diesel 1.6 23.600 euro

Più digitale

La Ssangyong Korando non varia invece dal punto di vista meccanico, introducendo un nuovo monitor per il sistema di infotainment affiancato dalla strumentazione digitale inalta definizione da 10.25".

Altra novità sono il sedile guidatore a regolazione elettrica, illuminazione abitacolo regolabile a più colori e un sistema chiamato "wrapping doors" per non sporcarsi i vestiti salendo e scendendo dalla vettura in caso di condizioni atmosferiche avverse.