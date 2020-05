25 anni e non sentirli e quale occasione migliore per una serie di modelli esclusivi se non una ricorrenza tanto importante? Audi lancia la gamma RS 25 years che include 5 modelli: RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant e RS 7 Sportback.

La finitura esterna in Blu Nogaro è un omaggio alla prima RS2, e non mancano altri dettagli come le finiture in nero lucido sulle cornici dei finestrini, sulle calotte degli specchietti e sul logo nella griglia frontale. A livello tecnico, invece, troviamo elementi votati alla velocità.

Optional da acquolina

Tutti i modelli hanno di serie i freni in carbo-ceramica, il differenziale posteriore sportivo, lo scarico sportivo RS e l’aumento della velocità massima. Anche l’abitacolo è costellato di materiali e finiture che richiamano la prima Avant sportiva, grazie a rivestimenti in pelle e Alcantara e cuciture blu su sedili, tappetini, tunnel centrale, selettore della trasmissione e volante.

Fotogallery: Audi RS 25 years

11 Foto

I primi tre modelli del lotto montano cerchi da 20", mentre RS 6 Avant e RS 7 Sportback arrivano con le ruote da 22" di serie e l'equipaggiamento è completato dai sedili ventilati. Su tutte, esclusa la RS 4 Avant, non mancano i proiettori a matrice di LED oltre al pacchetto luci ambiente multicolore.

Pronte per il decollo

Tutti i modelli Audi RS 25 years offrono di serie il pacchetto dynamic plus e su RS 4 Avant e sulle due versioni di RS 5 la velocità massima è stata incrementata fino a 280 Km/h. Non manca nemmeno lo sterzo dinamico con taratura specifica RS e il differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori.

L'assetto RS plus con Dynamic Ride Control è in grado di compensare attivamente rollio e beccheggio, mentre alla colonna sonora ci pensa l'impianto di scarico sportivo RS.

RS 6 ed RS 7 hanno in aggiunta sterzo integrale dinamico, differenziale posteriore sportivo e l'incremento della velocità massima fino a 305 km/h. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS sono di serie, mentre è a richiesta l'assetto sportivo RS plus con sistema idraulico, che al poste delle molle ad aria utilizza il classico sistema elicoidale in acciaio.