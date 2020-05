Federica Pellegrini è il nuovo brand ambassador di Michelin e sarà il volto dell'azienda delle campagne di comunicazione per il biennio 2020/2021. L'annuncio è stato dato oggi dalla multinazionale francese che, con la campionessa olimpica, condivide la filosofia della "performance fatta per durare".

A riguardo si è espresso Marco Giuliani, Direttore Commerciale Michelin per l'Italia: “Federica Pellegrini con la sua lunga carriera sempre al vertice rappresenta al meglio il concetto di “Performance fatte per durare”. Questa filosofia è alla base dello sviluppo dei pneumatici Michelin e coniuga la durata con prestazioni elevate dal primo all’ultimo chilometro. Questo è il nostro obiettivo, è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e dell’ambiente che ci circonda".

Insieme fino al 2021

Michelin affiancherà la Pellegrini durante il percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2021 utilizzando l’hashtag #UnNuovoViaggio. Da anni infatti entrambe le parti puntano al vertice del loro settore con risultati eccezionali, Michelin nel campo degli pneumatici come fornitore ufficiale in tantissimi eventi motorsport e la Pellegrini in quello del nuoto agonistico confermandosi come una delle sportive più vincenti e costanti della storia recente del nuoto.

"Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l’impegno di Michelin verso la sicurezza e l’ambiente. Avere un partner eccellente è un motivo di spinta in più, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l’Olimpiade è il massimo per un’atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di “Performance fatte per durare” è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto” ha commentato la Pellegrini.