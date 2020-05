Di certo, tra le promozioni di maggio dopo la riapertura dei punti vendita dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, Fiat sta giocando un ruolo da protagonista, soprattutto per lancio della recentissima gamma con motorizzazione mild-hybrid 1.0 da 70 CV. Fino al 31 maggio c’è un’offerta specifica che si chiama proprio Be-Hybrid, e che riguarda due best sellers come Nuova 500 Hybrid e Panda Hybrid.

Gli esempi proposti nel sito ufficiale riguardano due modelli dai costi abbastanza simili, la versione base Fiat 500 Pop e la Panda City Cross, dal look della Panda Cross ma senza trazione integrale.

In sintesi, per le vetture il listino scontato è per entrambe di 11.050, aderendo al finanziamento e senza rottamazione o permuta; non si versa anticipo, e a partire da gennaio 2021 si versano 17 rate da 119,83 euro, seguite da 72 da 194,75 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,92%), a copertura totale dell’importo.

Vantaggi

Si tratta in entrambi i casi di una promozione pienamente al passo con i tempi: nell’attuale momento di ripartenza, non si versano soldi fino ad anno nuovo, poi l’importo è quantificabile in circa 4 euro al giorno, con in aggiunta il Pack D-Fence per proteggere l’abitacolo con filtro, purificatore d’aria e lampada UV. I modelli, poi, sono di grande successo, e dotati anche di un moderno motore mild-hybrid.

Svantaggi

Ci sono spese in più da considerare, se non altro rispetto alle vetture dell’esempio, dal momento che esistono versioni e allestimenti superiori rispetto a quelli proposti. La limitazione principale, però, sta forse nella lunghezza del finanziamento: si è legati alla vettura per circa otto anni, con il fine ultimo del possesso dell’auto.

In sintesi