Sono diversi gli approcci delle case automobilistiche nella gestione delle offerte per la riapertura delle concessionarie dopo il lockdown per il Coronavirus: Skoda, ad esempio, mette in promozione fino al 31 maggio alcune vetture con motorizzazione G-Tec a metano, alcune di recentissima presentazione, con rate da 130 a 240 euro/mese, altre di fine serie ma ancora molto attuali e sicuramente convenienti. Il riferimento, in particolare, è per la Skoda Octavia Wagon Executive 1.5 G-Tec.

Questa station wagon fa parte delle Octavia di generazione precedente a quella attuale, presentata in pieno lockdown, ma è dotata di un moderno propulsore a metano monovalente, che eroga 130 CV ed è capace di 480 km di autonomia "ecologici". Il listino scontato è di 21.500 euro, con anticipo di 3.920,70 euro e 35 rate da 179 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,01%), più la consueta maxi-rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 13.819,53 euro.

Vantaggi

L'offerta è interessante per più di un motivo: il motore è moderno ed ecologico, la vettura di esempio dispone di optional interessanti che vanno dal collegamento smartphone al navigatore, o dai sensori posteriori e il clima bizona alla vernice metallizzata, ed è poi compresa nelle rate l'assicurazione Alter Ego Duo Plus per tre anni, a protezione del finanziamento e come sostegno nei possibili momenti difficili post-emergenza CoVid-19.

Svantaggi

Fatta salva la consapevolezza del modello di fine serie, l'offerta è su veicoli in stock fino ad esaurimento scorte, che, come segnalato nell'esempio, potrebbero avere dotazioni di accessori ulteriori; per accedere all'offerta, è necessaria comunque una vettura in rottamazione o in permuta. Attenzione anche ad altre spese in più da verificare, come l'esubero dei limiti chilometrici, o i costi normali del finanziamento.

In sintesi