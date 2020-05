Ecco un fatto curioso: molte persone credono che Audi sia l'unica a tenere in vita il motore a 5 cilindri sotto le proprie auto sportive, come la RS 3 Sportback e la RS Q3. In ogni caso non è sola, Mazda infatti vende il pick-up BT-50 con un 5 cilindri diesel. Si tratta del Duratorq che Ford usa anche sotto alcuni dei suoi modelli, come il Ranger, il Troller T4 e il SUV Everest in versione 3,2 litri.

Anche a Ingolstadt sembrano intenzionati a portare avanti la dinastia del 5 cilindri TFSI, visto che la RS Q3 e la RS Q3 Sportback hanno ulteriormente evoluto questo powertrain. il 2,5 litri arriva a 400 CV e 480 Nm di coppia ed è probabile che la nuova compatta sportiva di segmento C alzi ulteriormente l'asticella.

Contro la Classe A 45 AMG

Questa sarà la terza volta che la RS 3 Sportback porterà su strada il motore tanto amato dagli appassionati. Nelle ultime settimane sono stati avvistati molti prototipi testare duramente al Nurburgring e tra poco è probabile che vedremo il modello senza camuffature, visto che il lancio potrebbe avvenire entro l'estate.

Questioni di gerarchie

La RS 3 Sportback si prenderà il gradino più alto nella categoria all'interno del gruppo VW. Con tutta probabilità la Golf R si inserirà a metà tra lei e la nuova S3. Il modello di partenza dovrebbe avere 400 CV, ma la versione più cattiva potrebbe arrivare fino a 450 CV.

Fotogallery: Nuova Audi RS3, le foto spia con meno camuffature

34 Foto

Ciò consentirebbe ad Audi di recuperare la corona per la compatta sportiva più potente, che ha perso dopo l'arrivo della Mercedes A 45 S AMG da 420 CV.

Anche sedan

Congiuntamente dovrebbe debuttare anche la berlina, soprattutto per soddisfare le richieste dei clienti americani, visto che questi non vedranno la versione compatta. Per adesso, inoltre, non ci sono notizie sull'eventuale presenza di un "aiuto" elettrico, ma questi sono dettagli che scopriremo solo durante la presentazione ufficiale.