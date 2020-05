Le parole d’ordine per tutti gli automobilisti (e non solo) in tempo di coronavirus sono 2: sanificare ed igienizzare. Pulire a fondo l’abitacolo con prodotti specifici è fondamentale per evitare contagi da COVID-19, specialmente se l’auto è condivisa.

Aziende con flotte di veicoli utilizzati da più dipendenti sono tra le più esposte e trovare soluzioni per mettere al riparo i driver da inutili rischi è essenziale. E proprio a loro (ma non solo) è rivolta una soluzione presentata da Auto No Problem, società specializzata nel noleggio a lungo termine.

Il kit essenziale

Si chiama Driver in sicurezza ed è un kit comprendente vari accessori (acquistabili anche separatamente) per la pulizia e la sanificazione dell’abitacolo e non solo. All’interno ci sono infatti:

Bomboletta battericida e virucida per sanificare vettura e impianto di circolazione;

per sanificare vettura e impianto di circolazione; Gel igienizzante da 500 ml o spry da 200 ml

da 500 ml o spry da 200 ml Gel igenizzante da 100 ml tascabile

Salviette igenizzanti

Un kit da tenere in auto e disponibile anche per automobilisti privati, in vendita a 29 euro + IVA e spese di spedizione, con parte del ricavato devoluta in beneficienza alla Fondazione Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze. Per maggiori informazioni e ordini potete visitare la pagina ufficiale dell’offerta.