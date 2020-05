Fin dalla sua nascita la nuova Fiat Tipo ha provato a soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti proponendosi in 3 differenti tipologie di carrozzeria: 2 volumi, berlina e station wagon. Una gamma allargata alla quale però manca ancora un tassello fondamentale: la variante a ruote alte.

Una mancanza che, secondo i colleghi di Auto Express, potrebbe essere colmata a breve, già a partire dal restyling atteso entro fine anno. Secondo i rumors (e le foto spia di un mese fa circa) infatti la gamma si allargherà con un’inedita Fiat Tipo crossover, con assetto leggermente rialzato e un aspetto più “rude” rispetto alle varianti attuali.

Sterrato si, offroad no

La Fiat Tipo replicherebbe quindi la formula della Ford Focus Active (per fare un esempio), vale a dire una versione con assetto leggermente rialzato, qualche copertura in plastica nera sulla carrozzeria. Un look differente ma senza alcuna velleità fuoristradistica, ma solo per affrontare con maggiore serenità marciapiedi più alti del normale o semplici strade sterrate.

Ma si tratterà solo di un primo passo verso una trasformazione della Fiat Tipo che, con la nuova generazione (attesa tra non prima di 3 anni) potrebbe trasformarsi anche in una SUV vera e propria, per rivaleggiare con Nissan Qashqai (attesa con la nuova generazione) e Volkswagen Tiguan. Solo 2 esempi di un segmento, quello delle SUV compatte, ricco e variegato.

Questione di famiglia

La Fiat Tipo potrebbe così dare vita a una vera e propria famiglia di modelli, come già successo con la Fiat 500 e con la futura Fiat Panda destinata (secondo una recente intervista al numero uno della Casa Olivier Francois) a dare vita a una gamma di 4 differenti varianti. Da singolo modello quindi a sorta di “sub brand” unito da pianale e stile, declinato però in differenti varianti di carrozzeria.

Un pianale che potrebbe cambiare con la nuova generazione e diventare il CMP del Gruppo PSA, pronto alla fusione con FCA, per dare così alla nuova Fiat Tipo sempre più tecnologia e – perché no – anche una versione 100% elettrica.