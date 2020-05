Honda ha da poco presentato il restyling della Civic Type R. Le modifiche estetiche sono minime, perché le novità più significative sono nascoste sotto la carrozzeria, con aggiornamenti alle sospensioni.

Ora però si guarda alla nuova generazione e recenti foto spia mostrano un prototipo, pesantemente camuffato, durante alcuni collaudi. Forse si tratta di un'ibrida o di un'elettrica.

Un nuovo design

Honda tenta di nascondere il design con i vari rivestimenti, ma è difficile non notare le forme tipiche della Civic Type R. L'occhio cade facilmente sull'enorme alettone posteriore, che presenta un nuovo design non meno interessante di quello attuale.

Il cofano sembra più lungo di quello della Civic attuale, ma c'è anche molto rivestimento sul frontale e, quindi, è facile immaginare che ci sia un nuovo look per il muso dell'auto.

Fotogallery: Honda Civic Type R, le foto spia della futura variante elettrica

13 Foto

Si dice che questo mulo da collaudo possa essere un prototipo ibrido della Casa giapponese, che già nel 2017 aveva detto di voler elettrificare la propria linea di produzione.

A quel tempo, Honda aveva promesso che due terzi delle vendite di auto sarebbero state con una qualche forma di elettrificazione, disponibile su tutti i modelli della gamma.

In più, la Casa nipponica ha anche confermato che una Type R elettrica sarebbe fattibile: per la verità, Honda dice che per una Civic Type R elettrificata l'attuale design spigoloso sparirebbe, ma con tutto quel rivestimento è difficile vedere quali siano effettivamente i cambiamenti.

Contro gli appassionati

È troppo presto per sapere con certezza se la prossima Civic Type R sarà ibrida o completamente elettrica. Tuttavia, qualunque sia la direzione scelta da Honda, dovrà remare contro al flusso di appassionati non troppo entusiasti della propulsione elettrica.

D'altra parte molte Case vedono le auto a zero emissioni come il futuro, e una Civic Type R "EV" sembra qualcosa di molto interessante.